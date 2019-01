Los protagonistas de “El Barón” revelan detalles de la súper serie de Telemundo

Si usted está pensando que ya se han hecho muchas novelas de este género, es porque todavía no vio el primer capítulo de El Barón

Protagonizada por Francisco Angelini y Maria Elisa Camargo, llega “El Barón” a la pantalla de Telemundo. Una historia basada en los años 70’s, con todo el glamour y el colorido que eso significa.

“El Barón es una historia de ficción que esta situada en una situación que fue real. Hay una investigación histórica. Las cosas que suceden, sí sucedieron, pero ahora aparece “El Barón” que en realidad es un personaje ficticio”, fueron las palabras que utilizó su protagonista Francisco Angelini, para explicar el contexto de la historia en la que nos estamos embarcando.

Es una novela sobre los inicios de los personajes que ya todos conocemos como lo es Pablo Escobar, pero sumamos un protagonista completamente antagónico a los que estamos acostumbrados.

Pregunta: ¿Cómo es Nacho Montero?:

Francisco Aguilar: “La vida de Nacho Montero es la vida de las casualidades. Él empieza traficando cigarrillos, una cosa lo lleva a la mariguana y entonces conoce a un colombiano que le presenta a Pablo Escobar y entonces, el que sea un personaje tan ingenuo, lo lleva a traicionar a Pablo, y eso lo mete de repente en el negocio. pero eso era una locura, lo que pasa que ni siquiera sabe quién es Pablo Escobar. Lo trata como un pelagatos, es un personajes que no tiene ni idea de lo que esta haciendo. Están los grandes carteles de la droga y en cambio Nacho es parte de un grupo de pelagatos que no tienen idea de lo que están haciendo. Son inmaduros y no tienen una noción clara del alcance de sus acciones, así que lo van aprendiendo en el camino.

P: ¿Cuál es la diferencia entre “El Barón” al resto de las narcoseries?

F.A: “Nacho es un personaje que tiene todo en la vida y que de repente se encuentra por cuestión de rebeldía, en una circunstancia que lo va envolviendo poco a poco y las cosas lo empiezan a sobrepasar. Una de las cosas que me gustan de esta serie es que el personaje tiene una curva clara. De ser muy blanco y muy inocente, termina cayendo dentro del mundo del narcotráfico hacia un mundo muy oscuro, sin nunca perder la consciencia de que lo que esta haciendo está mal, pero por otro lado ya no puede salir. La historia está vista y contada desde un punto de mucha humanidad y es muy profunda.

El actor asegura que no podía contener la emoción al enterarse de que iba a ser “Nacho” ya que significa un reto muy significativo en su carrera: “Para ese personaje estudié, para ver en qué mundo me estaba metiendo este personaje. Leí mucho sobre el narcotráfico en ese tiempo y además leí un libro muy interesante que se llama “La ciencia del diablo” que es sobre justamente como una persona puede cambiar su psicología de ser alguien pacifista y caer en algo muy oscuro. Creo que es muy bonito tratar de ver la psicología de una persona que puede corromperse a ese punto. Es una profundidad muy interesante que tiene esta serie en particular.

Por su parte, la protagonista Maria Elisa Camargo nos dice: “Si te soy súper honesta, no estaba tan convencida de ser comunicadora de otra narcoserie. Pero el hecho de que sea este formato distinto, ya que para el genero que estamos tratando, es bastante “rosa” la historia, la forma en la que se cuenta es casi que comedia. El personaje principal no es una persona sin educación o de origen humilde que aprende a las malas, sino que es la historia de un tipo culto, viajado, con educación, con familia que le ha brindado la oportunidad de ser una persona culta y decente que utiliza ese carisma y esa inteligencia para meterse en el negocio de las drogas. Así que si partes de ahí, ya tiene un tono distinto. Por supuesto que hay muchísima acción pero se trata con mucha elegancia.

P: ¿Cuales fueron los retos a los que se enfrentaron al interpretar estos personajes?

María Elisa Camacho: Desde que empece a leer los libretos, la música me envolvió ya que marca la época y sirve como hilo conductor de la historia. Este proyecto me enriquece porque me permite cantar, aunque no sea cantante, me permite bailar aunque no sea bailarina y eso me encanta. Me saca de mi zona de confort.

Francisco Angelini: Tuve que bajar de peso, hice una dieta muy dura, muy estricta porque en los 70 la gente no era tan musculosa. Además el tema del baile. Cuando leí el libreto empece a sudar frío porque yo tengo 2 pies izquierdos y bailo fatal. Lo que hice llegando a Colombia es pedir ayuda con el tema del baile, el director abrió los ojos grandes. Afortunadamente no había sido parte del casting porque sino no me daban el papel. Me pusieron un coach que es buenísimo y que sacó de mi cosas que yo jamas había imaginado que tenía, y hasta parece que bailo. Ya lo verán. Pero me abrió un mundo de posibilidades, ahora ya quiero tomar clases, me di cuenta que puedo hacer algo que yo pensé que nunca iba a poder hacer.

MEC: Cuando siento miedo, es que sé que vale la pena, si me siento cómoda, es porque no voy a avanzar como artista, o voy a cultivar mi arte. Que sea una mexicana en los 70, algo que se sale por completo de mi realidad, el hecho de tener que hacer coreografías todos esos son retos que me proponen retos diferentes a los que vengo haciendo y lo he vivido con nervios pero feliz porque eso es la vida, sentirse vivos es sentirse nerviosos. Es un personaje completamente diferente a lo que he hecho antes.

P: ¿Qué nos puedes contar de Isa?:

M.E.C.: Isa es libertad y belleza. Ella no es como las chicas de su época, no esta buscando el macho que las mantenga, propio de la misma cultura sobre todo en aquella época, sino todo lo contrario. Muchas veces una mujer es exitosa cuando se casa con un hombre con dinero, en el caso de ella tiene en claro desde muy pequeña que ella quería tener su propio imperio, cumplir sus propias metas mas allá de quien sea su pareja. Sin embargo encuentra en Nacho ese aliado mas que una persona que la opaque, los dos son como alfas, se sienten como una sociedad en los que los dos van a tener un poco de lo que quieren pero él la ayuda, no le corta las alas. Pero es una mujer fuerte que le toco vivir racismo, ella rechaza la violencia categóricamente, sin embargo cuando esta tan metida en su negocio, por mas que tengas mil maestrías, si estas involucrada en el negocio de las drogas no hay forma que no termines con violencia y muerte a tu alrededor. Ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse patas para arriba porque ella se da cuenta que lo que Nacho está haciendo no puede encontrar un lugar distinto que no sea el de la violencia.

P: ¿Por qué la gente ama las historias de narcotraficantes?

F.A: Lo prohibido siempre es atractivo. Definitivamente el narcotráfico y el crimen es prohibido. Mas allá del mundo oscuro y feo, la vida de los narcotraficantes son muy interesantes. Pasan cosas muy graves en sus vidas, los problemas a los que se enfrentan no tienen que ver con lo que se enfrenta una persona normal en su día a día. Está bueno ver como entran y salen de tema que realmente son de vida o muerte. Creo que eso es súper atractivo para la gente en general. El poder acercar la mirada a lo prohibido es seductor.

M.E.C: Yo creo que para nuestros países latinos es una realidad bastante latente, que hasta hoy en día esta en todas las noticias, antes era Colombia ahora le ha pasado la batuta a México. Lo ilegal, la violencia, son temas que siempre generan atención. Como latinoamericanos lo experimentamos en nuestra propia vida. Es interesante saber el trasfondo. La gente quiere enterarse del contexto de lo que es parte de tu realidad. A la gente le gusta el drama, le gusta el conflicto, le gusta quedarse sin aire entre un capítulo y el otro.

P: ¿Veremos escenas subidas de tono?:

M.E.C: En caso de la relación sexual, de la química que tienen entre ellos hace que la relación sobreviva y se mantenga picante y pasional, supongo que en el horario de las 10 de la noche lo permitirá. Ojala que no lo corten porque le hemos echado muchas ganas, pero mas allá de lo candente, son dos personas haciendo el amor que cada mirada es un asunto cósmico, y en el caso de ellos hay mucho de sexo con rabia de tiradas de pelo. Espero que no las editen tanto porque están así con poder, poder masculino pero también poder femenino que es lo chévere.

Falta cada vez menos, ya que el próximo 30 de enero Telemundo apuesta fuerte a "El Baron". Ignacio "Nacho" Montero y su compañera "Isa Narváez" se convertirán en los dos personajes que se robarán su atención y que los mantendrán pegados a las pantallas de sus televisores cada noche de 10pm/9C.

El Barón es una serie de narcotráfico pero completamente diferente.