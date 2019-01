Beneficios que no conocías de la pimienta negra

El salero tiene el reinado en la cocina a la hora de darle sabor a las comidas, pero deberíamos prestar más atención a la pimienta negra (piper nigrum) porque al conocer sus propiedades saludables podríamos sacarla de su zona oscura.

Aunque la pimienta negra se ha utilizado como condimento por miles de años, también se la emplea en la India para el tratamiento de la diarrea. Y en la tradición ayurvédica se recomienda un preparado llamado Trikatu (a base de pimienta negra y jengibre) para tratar una gran variedad de enfermedades.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) ha clasificado a la pimienta negra, el aceite de pimienta negra y la oleoresina de la pimienta negra, en su lista de sustancias “generalmente reconocidas como seguras” (GRAS) para uso alimenticio en Estados Unidos.

Hallan una nueva virtud de esta especie

Recientemente, un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Kansas (EE.UU.) descubrió que al mezclar 1 gr. de pimienta negra por cada 100 gr de carne molida se redujo significativamente la formación de HCA, una sustancia cancerígena que se genera cuando la carne se cocina a altas temperaturas.

Si bien para algunos puede ser muy intenso el sabor picante de esta proporción, el autor del estudio dice que mezclar pimienta con orégano, romero y otras hierbas en la misma proporción de especies a la carne, debería proporcionar los mismos beneficios en la reducción de agentes que provocan cáncer.

La pimienta también puede mejorar la digestión. “Hay una serie de estudios en animales que indican algún beneficio potencial para el tracto gastrointestinal”, dijo a Time Keith Singletary, de la Universidad de Illinois, quien escribió una descripción general de la investigación sobre la pimienta, que fue financiado por el Instituto de Ciencia McCormick, de Canadá.

Si bien hace falta seguir investigando, algunos estudios sugieren que la pimienta negra puede estimular la secreción de enzimas digestivas que ayudan a sentirse satisfecho después de una comida y que facilita el tránsito de los alimentos a través del tracto gastrointestinal, agrega Singletary. “También puede mejorar la absorción de algunos nutrientes”, añade.

Otros beneficios comprobados de la pimienta negra

Brindados por el sitio Natural Medicines

Ayuda a tragar

Un estudio indica que la inhalación nasal de aceite etéreo de pimienta negra en los niños con trastornos neurológicos puede ayudar a mejorar los síntomas de complicaciones al tragar. Se requiere investigación adicional.

Mejora la estabilidad corporal

La inhalación nasal de aceite de pimienta negra en los adultos mayores puede mejorar la estabilidad postural, aunque se necesita seguir investigando.

Para dejar de fumar

Si has probado otros métodos para dejar de fumar y no has tenido éxito, deberías optar por la pimienta negra. Se observó que inhalar aceite esencial de este condimento puede reducir el antojo y las molestias relacionadas con el hecho de dejar de fumar.

Recuperación de apoplejía

Se halló que la inhalación nasal del aceite de pimienta negra en pacientes que sufrieron una apoplejía puede mejorar los síntomas de inconvenientes para tragar.

Más para leer sobre la pimienta