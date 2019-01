Noelia calienta la red con un par de ultraseñidos leggins nude, sin ropa íntima

La cantante y actriz ha levantado muy bajas pasiones en las redes sociales...

Noelia lo hizo de nuevo. La cantante y actriz mexicana vistió un par de leggins nude, los cuales remarcan todas y cada una de sus curvas, dejando claro que debajo de la prenda aparentemente no lleva nada de ropa.

En el vídeo la intéprete se manea delante de un espejo, muestra todos sus mejores ángulos, le tira besos a la cámara y encandila a su público con sus curvas.

El vídeo cuenta con el siguiente mensaje: “Payaseando en el Espejo para mandarles una sesion de Besos, la luz no es la mejor y el espejo me hace ver como un Spaghetti 😂😂😂😂 😗😗 Love you #Noelia”. Y aunque éste fue publicado hace dos días, la reproducción ya cuenta con más de 109 mil vistas.