Tiene sinestesia y causa furor en redes: “saborea” los nombres de la gente

Julie McDowall es una periodista especializada en temas nucleares que se desempeña como reportera para varios medios estadounidenses. Pero además de su escritura, tiene otra habilidad rara llamada sinestesia.

Recientemente (y a cambio de algunos dólares) Julie tomó la iniciativa de anunciar en Twitter que gracias a la sinestesia puede saborear el nombre de cada persona. Desde entonces, no para de sumar consultas y sus seguidores treparon por las nubes. El “sabor” de cada nombre brindado por ella puede parecer a veces extraño, en cambio otros son como una línea de exquisita poesía.

I’m taking synesthesia requests and just had to break it to someone that her husband is an unsatisfying mashed potato.

— Julie McDowall (@JulieAMcDowall) 29 de enero de 2019