Doctor recomienda a paciente tener sexo anal para evitar futuros embarazos

La paciente se molestó por el poco tacto del ginecólogo que la atiende en su estado actual de gestación, luego de indicarle que muy probablemente será de alto riesgo

En redes sociales, muchas mujeres han externado su indignación por el caso de una mujer colombiana, quien hizo pública la “recomendación” que le hizo un doctor del Hospital de Sabanalarga, el cual le está dando seguimiento a su embarazo.

Según contó la paciente, cuya identidad no fue revelada, acudió al hospital con el doctor Guillermo Ashton a una revisión de rutina, ya que se encuentra en el cuarto mes de embarazo.

Según la mujer, al término de la revisión, el ginecólogo le indicó que su embarazo podría ser de alto riesgo, ya que es muy posible que pueda desarrollar preclampsia, lo que pondría en riesgo su vida y la del bebé. Es por ello que el doctor le hizo la sugerencia de que para la próxima vez, tenga con su pareja sexo anal para así prevenir futuros embarazos, ya que otro pudiera traerle graves consecuencias.

La paciente consideró dicha “recomendación” del doctor como una falta de respeto y de ética profesional. Además, aseguró que otras mujeres han recibido este y otros malos tratos por parte de este médico.

“Por qué no tenía la intimidad por detrás para evitar otro embarazo… que porque no me cuidé y me dijo que cruce los dedos para que no me mate una segunda preclamsia”, fue lo que declaró la molesta mujer en una entrevista para un programa de radio de Antoquia.

#LasVainasDeMiPueblo

Médico del hospital de Sabanalarga, Atlántico, mandó a su paciente en estado de gestación a tener sexo anal para evitar próximos embarazos. Escuche el testimonio de la paciente. pic.twitter.com/6qbKTnOZEN — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) January 29, 2019

La mujer resaltó que no es la palabra que Izquierdo agrede con este tipo de palabras a otras embarazadas.