Qué afrodisíacos tienen poderes y cuáles no

Lograr un mejor desempeño sexual a través de incrementar la libido es una aspiración tan antigua como la existencia del hombre sobre la tierra. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los elementos a los cuales se les atribuye el poder de llevar al paraíso del disfrute sexual, han ido cambiado. Siempre hubo y habrá alimentos que se consideran afrodisíacos. Pero…¿realmente todos los que tienen fama en verdad tienen esa propiedad? Conoce lo que dice la ciencia sobre los afrodisíacos más populares.

Para empezar, la definición médica de afrodisíaco es “cualquier alimento o droga que despierta el instinto sexual, induce el deseo general y aumenta el placer y el rendimiento”. Esta palabra se deriva de ‘Aphroditae’, la diosa griega del amor, y estas sustancias se derivan de plantas, animales o minerales que desde tiempos inmemoriales han sido objeto de culto del hombre.

Muchas sustancias naturales han sido históricamente conocidas como afrodisíacos en África y Europa, como la yohimbina y la planta de mandrágora, así como el cuerno de rinoceronte de tierra en la cultura china y la “mosca española”, que en realidad es tóxica.

Incluso en la cultura actual, hay ciertos alimentos que se utilizan como afrodisíacos, como las fresas y las ostras crudas. También se cree que el chocolate, el café y la miel tienen un potencial afrodisíaco. Pero aunque estos elementos naturales se conocen como afrodisíacos, hay poca evidencia científica que respalde esas afirmaciones, informa la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

En un estudio publicado en International Society for Sexual Medicine en 2015, los investigadores revisaron los 8 productos afrodisíacos más populares y analizaron la evidencia que tienen para apoyar su uso. Y te sorprenderás de los resultados.

1. El Chocolate

Los científicos hallaron que el chocolate contiene componentes relacionados con niveles más altos de serotonina en el cerebro, pero no se encontraron diferencias en la función sexual, por lo tanto, concluyeron que comer chocolate para aumentar el impulso sexual es un mito sin fundamento.

2. Ginkgo biloba

Hallaron que mostró una mejoría en la disfunción sexual entre hombres y mujeres que lo consumieron. Por lo general, las personas no tienen problemas con el Ginkgo, pero los investigadores señalan que puede provocar un elevado riesgo de hemorragia, y recomiendan un uso cuidadoso del producto.

3. Miel

No hay estudios bien hechos que demuestren que la miel tenga algún efecto afrodisíaco. Los investigadores también advierten en contra del uso de “Mad Honey”, que se produce principalmente en Turquía y se anuncia como un estimulante sexual, ya que puede ocasionar problemas cardíacos.

4. Las ostras

Hace tiempo que se cree que las ostras son afrodisíacas, posiblemente porque contienen zinc, necesario para producir testosterona. Sin embargo, no hay estudios que puedan confirmar que las ostras tienen algún efecto sobre la función sexual o el deseo. Así que quedan descalificadas.

5. Batata silvestre

El extracto de ñame silvestre a menudo se agrega a las cremas y se cree que alivia los síntomas de la menopausia y aumenta la excitación sexual. Sin embargo, los estudios no han encontrado mejoras significativas entre los usuarios. Los investigadores señalan que no ofrece ningún beneficio real adicional.

6. El chasteberry

Proviene del árbol casto y se cree que afecta los niveles hormonales. Cuando se usa en dosis bajas, puede reducir el estrógeno y aumentar los niveles de progesterona. Aunque se ha descubierto que la baya reduce los síntomas del síndrome premenstrual, no parece ser efectiva para mejorar los problemas sexuales.

Dado que no hay evidencia de que funcione para el deseo sexual, los investigadores dicen que no pueden recomendarlo.

7. La maca sí funciona

Los autores del estudio encontraron evidencias que tuvieron resultados positivos: mejora la función sexual en mujeres sanas y ayuda a los hombres a combatir la disfunción eréctil. Aunque se necesita más investigación, la maca funciona y tiene muy pocos efectos secundarios.

8. El ginseng es prometedor

Se halló que puede ayudar a combatir la disfunción eréctil. Los investigadores encontraron siete estudios que comparaban el uso de ginseng para la disfunción eréctil con el placebo, y el ginseng parecía bastante efectivo. Se comprobó que el ginseng rojo coreano mejora la excitación sexual en mujeres menopáusicas.

Otros afrodisíacos que sí funcionan

Damiana combinada con otras hierbas

Se comprobó que tomar una combinación específica de productos que contengan damiana, L-arginina, Panax ginseng, ginkgo, vitaminas y minerales (ArginMax para mujeres, Daily Wellness Co.) mejora significativamente la satisfacción y el deseo sexual, aumenta la frecuencia del orgasmo y reduce el riesgo vaginal y la sequedad, en comparación con el placebo en mujeres interesadas en mejorar su función sexual. Se desconoce el efecto de damiana sola en la disfunción sexual, informa Natural Medicines.

El chile puede potenciar el deseo

Los chiles contienen un compuesto conocido como capsaicina que estimula las terminaciones nerviosas de la lengua. “Crea una sensación de cosquilleo y aumenta la producción de epinefrina, conocida también como adrenalina, y de endorfinas, que son los opiáceos naturales del cuerpo” explica la Dra. Diana Hoppe, autora de Healthy Sex Drive, Healthy You: What Your Libido Reveals About Your Life (Vida sexual sana es salud para ti: lo que tu libido revela de tu vida). Para la experta, el chile es un buen afrodisíaco.

