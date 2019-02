Ellas son las primeras candidatas del Miss Bumbum World

View this post on Instagram

Hello, tudo bem com vocês? Em breve estarei trazendo uma novidade e não encontrei frase melhor para descrever essa oportunidade que estou vivenciando: “para sobreviver no futuro, você deve tornar-se um viciado em novidades. Abandone o passado e construa as oportunidades com base na imaginação..” Alguém arrisca o palpite no que seja? Tá tudo muito lindo, aguardem! 💥 💜