¿Los medicamentos se vencen, realmente?

Si los medicamentos funcionan o no, una vez que pasan su fecha de caducidad, es una inquietud difícil de responder. Aunque farmacéuticas y agencias de salud siguen rigiéndose por lapsos precisos de eficacia y seguridad, hay evidencias de que esto no necesariamente aplica en todos los casos.

Lee Cantrell, farmacéutico del Sistema de control de envenenamiento de California, y Roy Gerona, toxicólogo e investigador de la Universidad de California en San Francisco, llevaron a cabo una investigación para demostrar que tanto influía la fecha de vencimiento. Hicieron pruebas con medicamentos que tenían décadas de antigüedad y sus hallazgos fueron determinantes: una docena de los 14 compuestos que analizaron todavía eran tan potentes como lo eran cuando se fabricaron, algunos en casi el 100% de su concentración.

El estudio de Cantrell y Gerona fue publicado en Archives of Internal Medicine en 2012 y recibieron acusaciones de ser irresponsables y de incitar a los pacientes a tomar medicamentos vencidos. Los autores dijeron que no es que recomienden el uso de fármacos caducados, se trata más bien de mostrar que las fechas de vencimiento se establecen de forma arbitraria y que pasar de ese lapso no necesariamente significa que estos sean ineficaces, pero no hay incentivo para que los fabricantes estudien si aún podrían ser utilizables.

Han pasado ochos años de aquel hallazgo, aún no hay un consenso general y quisimos saber más. A la pregunta de si realmente los fármacos dejan de ser efectivos o representan algún riesgo para quien los consuma, una vez que pasan su fecha de caducidad, José Alejandro Villar, médico del staff de HolaDoctor Consultas, respondió que todo depende del medicamento.

“La fecha de caducidad que viene impresa en el empaque es una obligación legal y funciona como una especie de ‘garantía’. Las empresas farmacéuticas garantizan que el medicamento será efectivo y seguro hasta la fecha de caducidad, siempre y cuando se almacene de manera adecuada”, explicó. Pero esto no quiere decir que el medicamento se haya vuelto menos potente o se haya vuelto tonsultasóxico después de esta fecha.

Explica el especialista que muchas farmacéuticas no hacen estudios para saber si los medicamentos siguen siendo útiles después de varios años o décadas porque no están obligadas a hacerlos. Ahora bien, Villar aclara que sí hay medicamentos que cambian después de un tiempo.

“Los medicamentos biológicos que están elaborados a base de proteínas pueden degradarse con mayor rapidez o incluso contaminarse. Una proteína es menos estable que una molécula de paracetamol, por ejemplo. Por otro lado, las medicinas en tabletas suelen ser más duraderas que las que vienen en jarabe. No todos los medicamentos son iguales”, afirma.

El papel de la FDA

La agencia de noticias ProPublica ha documentado ampliamente el tema. Como parte de su investigación encontraron que en Estados Unidos desechar medicamentos vencidos equivale, aproximadamente, a 765 mil millones de dólares al año, lo que representa una cuarta parte de todos los gastos de atención médica del país.

En ese mismo reporte citan, además de los hallazgos de Cantrell y Gerona, un estudio publicado en el Journal of Pharmaceutical Sciences en 2006 que mostró que dos tercios de 122 medicamentos vencidos que probaron se mantuvieron estables hasta cuatro años después de su fecha de caducidad. En el mismo reportaje también denuncian que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), organismo que ayuda a establecer las fechas, está al tanto de esta realidad desde hace mucho tiempo.

Que la FDA haga cambios no es tan sencillo, afirma el experto de HolaDoctor: “Antes de hacer ajustes sobre la política de caducidad, deberán realizarse estudios para saber durante cuánto tiempo un medicamento sigue siendo seguro y conserva su potencia”. De acuerdo a los resultados que se obtengan se podría determinar si hay medicamentos que pueden tener una fecha de caducidad más larga o cuál es el método ideal para almacenarlos, por ejemplo.

“Es un tema controvertido, porque extender la fecha de caducidad tiene importantes implicaciones monetarias para la industria farmacéutica”.

