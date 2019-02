Salvadoreños en Estados Unidos se preparan para votar en elecciones de su país

Pero se quejan de que no hubo suficiente promoción y motivación para el voto desde el exterior

Este miércoles, Walter Huget tomó el avión a su país de origen, El Salvador, donde este domingo 3 de febrero votará en las elecciones presidenciales del “Pulgarcito de América”.

“Como salvadoreño es parte de mi responsabilidad votar por un candidato que responda a la necesidad de las mayorías”, dice Huget antes de partir.

“Vamos un grupo de unos 35 salvadoreños a participar con nuestro voto. Desde que venimos a este país, siempre hemos mantenido una relación con nuestras familias y la comunidad. Compartimos el amor por El Salvador”, expresa.

Huget emigró de El Salvador a Los Ángeles hace más de 30 años y dice que desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 para poner fin a los 12 años de guerra civil, ha viajado para participar en los comicios.

Los contendientes

Carlos Calleja del partido ARENA, Hugo Martínez del FMLN, Nayib Bukele del partido GANA y José Alvarado de VAMOS, son los candidatos que se disputan la presidencia de El Salvador. Si no hay un candidato ganador con amplia mayoría, habrá una segunda vuelta para definir al triunfador el 10 de marzo.

Las elecciones se dan en momentos en que el éxodo de salvadoreños rumbo a Estados Unidos continúa imparable.

“Estas elecciones son muy importantes porque se va a decidir quién va a gobernar el país en los próximos cinco años en medio de muchos desafíos como las condiciones de migración forzada”, dice Salvador Sanabria, un refugiado de El Salvador que fundó la organización El Rescate en Los Ángeles.

“Los salvadoreños son el grupo más numeroso en esas caravanas de migrantes, lo que demuestra que no se ha podido revertir la situación que provoca que la gente salga fuera. No importa los muros que quieran poner, las medidas para desmotivar la migración, las causas que forzan a la gente a salir, están ahí. No tienen otra opción”, comenta.

Menciona que en El Salvador hay mucha inseguridad, y un enfrentamiento constante de la policía y el Ejército contra las maras. “Quien vaya a gobernar, tiene que definir una ruta clara de desarrollo”, sentencia.

Emoción por el voto

Desde que emigró a Los Ángeles hace casi 20 años, es la primera vez que Griselda Gómez va a votar en las elecciones de su país. “Son muchas emociones votar desde aquí. Espero que mi voto cuente”, exclama.

Se enteró de que podría votar desde el exterior por las redes sociales y el Consulado de El Salvador en Los Ángeles.

En agosto de 2018 se empadronó por Internet en la página web del Tribunal Supremo Electoral. En septiembre del mismo año, le avisaron que había quedado registrada para votar, y en diciembre le llegó por correo a su domicilio la boleta electoral. “La mandé de regreso el 31 de diciembre”, afirma.

“He votado porque quiero que sigan los cambios que la izquierda ha hecho en El Salvador. Tengo mi familia allá, y me dicen que las cosas están mejor. No quiero que se pierda lo ganado”, sostiene.

Y se lamenta de que muchos salvadoreños que viven en el sur de California, se hayan quedado sin votar por falta de información de cómo hacerlo.

Se quedan sin votar

Raúl Marioana, un salvadoreño que preside la oganización no lucrativa UNICOMDES en Estados Unidos, y quien no alcanzó a registrarse para votar en las elecciones, considera que se tienen que crear los mecanismos para que los salvadoreños que viven fuera de las frontera patrias puedan votar en las elecciones presidenciales.

“La mayoría no podemos salir del país para ir a votar a El Salvador simplemente porque no tenemos el dinero para viajar, y si bien uno se puede empadronar en línea, muchos salvadoreños no tienen acceso a Internet o ignoran el mecanismo de empadronamiento. Por lo tanto tiene que haber más transparencia para que más salvadoreños, puedan votar”, indica.

Y enfatiza que debían establecerse casetas o centros de votación en los consulados.

Recalca que los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos tienen todo el derecho de votar porque son el “fluido que enciende el motor ardiendo de la economía en El Salvador. El año pasado enviamos más de 5,468 millones de dólares”, destacó.

Y urge a los diputados que tienen el poder para hacer el proceso más viable y transparente a que los tomen en cuenta y les devuelvan la dignidad a los inmigrantes. “No queremos un trato especial, sino de ciudadanos normales porque ahora nos sentimos como salvadoreños de segunda y frustrados por no poder votar”, destacó.

Poca participación

Desde 2015, se puso en marcha el voto de los salvadoreños desde el exterior, pero el proceso de empadronamiento es considerado muy complicado.

Jesús Aguilar, trabajador del área comunitaria del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, dice que en el sur de Californi, se tiene un registro de un millón de salvadoreños. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, en todo el país, apenas arriba de 5,000 personas se empadronaron y les enviaron las papeletas para votar en la elección del 3 de febrero.

Los detalles que provocaron que hubiera poca participación desde el exterior tienen que ver con los requisitos que se exigen. Para empadronarse, hay que tener el documento único de identidad (DUI) vigente, y una dirección en el exterior. “La mayoría tiene el DUI con dirección de El Salvador. Además pedían escanear el documento al revés y el derecho y enviarlo por Internet junto con la solicitud de empadronamiento. A las personas que no tiene acceso a la tecnología o a un escáner, eso se les dificulta”, expone.

Estima que también faltó promoción y motivación al voto. “Al menos en Estados Unidos no se dio. Los partidos políticos tampoco vinieron a promover a sus candidatos”, dice.

El mismo Aguilar revela que no se pudo empadronar para votar porque su DIU tiene dirección de El Salvador. Si podía votar, viajando a El Salvador.

“Para viajar a votar a El Salvador, hay que invertir unos 500 dólares en el boleto de avión”, señala.

Los observadores

Salvador Sanabria es parte de una delegación de residentes en Estados Unidos que viajarán como observadores del proceso electoral salvadoreño.

“Voy a ejercer el voto y acontinuar el resto del día como observador del proceso electoral”, explica este salvadoreño quien múltiples veces ha viajado a El Salvador a votar en las elecciones presidenciales.

“Vamos como 50 observadores de Los Ángeles, Washington, Maryland, Virginia, Nueva York y Massachusetts. Somos salvadoreños nacidos en El Salvador, salvadoreños nacidos en Estados Unidos y otros extranjeros”, precisa.

Y comenta que dos miembros de la delegación serán asignados para observar el conteo de votos que lleguen desde el exterior.

“En la segunda vuelta de la anterior elección presidencial, la diferencia que dio el triunfo al ganador fue de 5,000 votos. Desde el exterior hubo más de 4,000 votos. El voto del exterior fue clave por la diferencia tan estrecha”, anota.

“A medida que el voto para los salvadoreños en el exterior se ha hecho posible, el interés ha ido en aumento. Es importante poner el derecho al voto en práctica para garantizar los cambios que el país necesita por un mejor futuro para el pueblo salvadoreño”, sostiene.