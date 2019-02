Karol G se puso atrevida adentro de una piscina con su tanguita rosada

Entre su nuevo braless y sus atrevidas poses en el agua los fanáticos de la cantante no encuentran paz...

Los fanáticos de Karol G están al borde un ataque con sus atrevidas publicaciones en Instagram. La joven cantante compartió una imagen en donde aparece con un particular traje de baño. En la estampa la cantante está adentro de una piscina, y sin razón aparante se sube la tanguita. No cabe duda que a la intérprete le encanta no solo coquetear, sino también provocar. A continuación les compartimos la imagen y algunas de las reacciones de sus fans en la red.

En la actualidad la cantante también goza de éxito a nivel emocional ya que desde hace algunos meses sostiene un sonado romance con el cantante Anuel, con quien constantemente publica fotografías y vídeos y fotografías íntimas o subidas de tono.