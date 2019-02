Will Hernández, orgullo hispano de Giants: “Seas mexicano, latino… sí se puede llegar a la NFL”

El rookie de origen mexicano sueña con jugar un Super Bowl con el equipo de Nueva York

ATLANTA – Los jugadores hispanos en la NFL se cuentan con los dedos. En el deporte que más audiencia y dinero mueve en Estados Unidos, la representación latina es menor que en otros deportes profesionales como el baloncesto o el béisbol, aunque los espectadores hispanos crecen cada año.

Por eso es un orgullo para Will Hernández ser “uno de los cinco hispanos puros de la NFL”, según sus propias palabras. Este joven de 23 años de padres mexicanos, nacido en Las Vegas, tiene un brillante futuro por delante en la ofensiva de los New York Giants.

Pero el camino empezó mucho antes. Hijo de un jugador de fútbol –soccer, no football americano-del América y Cruz Azul en México, Will Hernández jugó fútbol en la escuela desde los 5 hasta los 12 años, cuando comenzó a crecer demasiado.

“A mí siempre me va a gustar el fútbol soccer, fue mi primer deporte”, comenta Hernández. “Pero comencé a crecer y estaba más grande y más anchito que todos los demás, que me rebasaban. Ya no era tan rápido como ellos. Me sacaban tarjeta amarilla aquí, tarjeta roja allá… Estaba brusco para ese deporte. Decidí que el fútbol soccer no era para mí”.

“Dejé el fútbol, me metí al boxeo por un año, y luego ya me dediqué al football americano completamente”, recuerda Hernández en entrevista en Atlanta, donde el domingo asistirá por primera vez a un Super Bowl (en TV en español a partir de las 6:30 pm ET, 3:30 PT, por ESPN Deportes).

Hernández estudió y jugó en UTEP (University of Texas El Paso), una escuela con poca tradición de football, pero donde se destacó lo suficiente para ser elegido en segunda ronda del draft por los New York Giants.

“Es un gran honor ser hispano en la liga, porque no muchos la hacen”, asegura Hernández. “Y sé que también es una gran responsabilidad”.

“Tengo que darles las gracias a todos los hispanos que me están apoyando. Quiero mostrar a los niños que también tienen ese sueño de llegar a la NFL que sí se puede. Seas mexicano, seas hispano, latino… si tú lo quieres hacer, se puede hacer”, asegura.

“Yo aquí estoy de ejemplo”.