Yalitza Aparicio le muestra su otra cara a la revista ELLE

View this post on Instagram

“Yo no sabía que podía” @yalitzaapariciomtz de cara al #Oscar platicamos con Yalitza del éxito, la fama y la moda (vistiendo diseñadores nacionales, obvio). #YalitzaAhoraEnELLE link en bio. Foto: @lagardenuria Estilismo: @raul_al y @jesseningles.mx Maquillaje y peinado: @israquiroz Producción: @ximenamorfin Realización: @jordilrivas