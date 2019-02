Erika Fernández, conductora de FOX Sports, anuncia su próximo desnudo en Instagram

View this post on Instagram

Faltan solo 10 días para la edición especial de San Valentín para amor sin raza ❤️ tengo amigas invitadas a esta sesión que están #desnudasdecorazon ❤️ por los perros ❤️ . . . Recuerden que todo lo recaudado va a mi fundación @amorsinraza , en estas fotos estaremos cada una con un perrito que está en adopción y necesita una familia para siempre ❤️el 14 de febrero puedes cambiarle la vida a varios perros callejeros y yo te voy a decir cómo ❤️…. #adoptanocompres #amorsinraza #asr #lovehard #amaresmejor #sanvalentin . . . Photo by @photomoro