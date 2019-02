Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se prepara con acupuntura para el nacimiento de su primer hijo

Según varias fuentes, la antigua actriz, ha recurrido a los servicios de una especialista en acupuntura entre las celebridades, Ross Barr

Los duques de Sussex darán la bienvenida a su primer hijo el próximo mes de abril y poco a poco se van conociendo más detalles sobre cómo se están preparando los futuros papás para la llegada al mundo del pequeño o la pequeña.

Como todo lo que rodea a los royals, no existe confirmación oficial de ninguna de esas informaciones, pero eso no ha impedido que acaparen titulares desde hace meses en especial debido a la manera tan diferente de afrontar su debut en la maternidad de Meghan en comparación con su cuñada Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, que ya quedó patente en la decoración que habría elegido para la habitación que el bebé ocupará en su nuevo hogar en Frogmore Cottage, donde se mudarán en cuestión de semanas. Según varias fuentes, la antigua actriz se habría decantado por una paleta de colores neutral, alejada de los tradicionales azules o rosas, y habría optado por una pintura orgánica y vegana que no apoya las pruebas en animales.

Todo apunta a que la duquesa también planea mantenerse fiel a su predilección por todo lo holístico -heredada de su madre- a la hora de prepararse para el nacimiento de su retoño. Por el momento, ya habría recurrido a los servicios de una especialista en acupuntura muy popular entre las celebridades, Ross Barr, y varias personas de su círculo de allegados aseguran que estaría estudiando una técnica de hipnosis que le ayudaría a cumplir su deseo de tener un parto natural.

“Meghan ha estado sometiéndose a sesiones de acupuntura para que le ayuden a relajarse y desconectar. Es una buena manera de favorecer la circulación sanguínea y planea seguir recurriendo a ella hasta que salga de cuentas”, apunta un informante en declaraciones a Vanity Fair.