Presta útero a hermana para que pueda ser madre

Muchos latinos desconocen que pueden ser padres a través de la fertilización in vitro y las madres que prestan su útero

Cuando a Zulma Vega los médicos le pusieron en sus brazos a su hija recién nacida, se paralizó de la alegría.

“¡Lo imposible se hizo posible!. Fue una felicidad inmensa tener a mi hija. Mi esposo y yo somos muy niñeros y teníamos mucha fe en Dios en ser padres”, dice fascinada mientras sostiene a su hija Marisol Elizabeth de poco más de un mes de nacida.

Después de 15 años de casada, logró concebir una hija, de una manera que nunca imaginó. Su hermana menor, Marisol Loya, le prestó su vientre durante nueve meses para que pudiera dar a luz.

Las hermanas Zulma Vega y Marisol Loya provienen de una familia de clase trabajadora. Viven en San Juan Capistrano en el condado de Orange. Zulma nació en Los Ángeles. Es hija de padres inmigrantes mexicanos. Es la mayor de siete hijos.

Se casó en 2003 con Leonel Vega. Trabaja como técnico en una fábrica de equipo médico y su esposo en la construcción. Marisol, su hermana de 35 años, es técnico de ultrasonido del corazón en el campo médico.

Matrimonio sin hijos

Durante muchos años, Zulma trató de embarazarse, pero debido a que sufre del Síndrome de Ovario Poliquístico, un trastorno hormonal que se presenta en las mujeres en edad reproductiva, el embarazo no se daba.

“Tuve que ir a terapia porque me sentía muy triste. Pasaba el tiempo y no podía quedar embarazada”, relata.

Incluso, cuenta que sostuvo una conversación muy seria con su esposo.

“Uno se casa y espera tener una familia. Yo le dije que él estaba joven y a tiempo de comenzar una nueva relación en la que pudiera ser padre. Él me respondió que estábamos juntos en esto y que lucharíamos juntos por ser padres”, recuerda.

En diciembre de 2015 visitó una clínica de fertilización en Newport Beach, en el condado de Orange.

En 2016, se sometió a la fertilización in vitro, una técnica de laboratorio que permite fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero. Posteriormente el óvulo fecundado o embrión se implanta en el útero de la mujer.

Zulma quedó embarazada exitosamente gracias a la fertilización en vitro. Sin embargo, a los cinco meses de embarazo, en septiembre de 2017, el parto se le adelantó y su bebé nació vivo, pero murió.

Las ilusiones de Zulma por ser madre se hicieron añicos. Al verla tan apesadumbrada, su hermana Marisol, casada y madre de tres hijos de 14, 9 y 7 años, le dijo a la doctora en el hospital, que si era necesario ella estaba dispuesta a prestar su vientre para que su hermana pudiera ser madre.

“Yo sabía lo mucho que mi hermana quería ser madre. Y yo había tenido embarazos muy suaves, sin ningún problema”, dice.

Y cuenta que le compartió su deseo a su esposo, y él la apoyó en todo.

Días más tarde, la doctora le comentó a Zulma sobre la propuesta de su hermana, y le pidió pensarla. “Me quedé impresionada”, admite.

Zulma dice que cuando le platicó a su esposo, la idea de ser madre a través de su hermana, le preguntó que si estaba segura. “’No le vas a poder hablar todas las noches al bebé, ni a tocar a través de tu vientre’, me advirtió. Yo le dije, ‘vamos a hacerlo’”.

Los pasos a seguir

Una vez que las dos parejas se pusieron de acuerdo, la clínica de fertilización los mandó con un psicólogo.

“El psicólogo tiene que certificar que estamos aptos para ser padres y que mi hermana que iba a cargar a nuestro bebé lo estaba haciendo por voluntad propia y sin ninguna presión”, cuenta Zulma.

Marisol recuerda que le hicieron como 500 preguntas. “Eso fue el primer paso para poder ayudar a mi hermana a ser madre. Nunca tuve miedo a no querer entregárselo después. Pero tengo que decir que Marisol Elizabeth es una sobrina muy especial y muy querida por toda la familia”, dice.

Las parejas aprobaron el reporte psicológico. El siguiente paso fue la parte legal.

“Todo el proceso queda registrado bajo contratos de acuerdo a las leyes de California. Ahí se estipula que al nacer el bebé, mi hermana lo tenía que entregar, y que nosotros somos sus padres legítimos”, explica Zulma.

Una vez resuelta la parte de requisitos psicológicos y legales, la especialista en fertilidad empieza a preparar a la madre gestante para que esté lista para recibir el embrión.

“Un mes después de los tratamientos, se le implantó el embrión, y a las dos semanas regresó para hacerse exámenes de sangre y verificar que el embarazo hubiera comenzado”, detalla Zulma.

Cuando en abril de 2018 le llamaron de la clínica para confirmarle que su hermana estaba embarazada con su hija, Zulma dice que lloró de la emoción.

“Sentí un gran amor por mi hermana por estar cargando mi bebé”, dice.

Una niña muy saludable

Su hermana dio a luz a la hija de Zulma el 13 de diciembre de 2018.

“Yo me casé a los 25 años. Nunca imaginé que a los 40 años iba a convertirme en madre. La verdad que si hubiera sabido de esta opción, habría tenido un hijo hace mucho tiempo”, dice.

Comenta que tuvieron que invertir cerca de 40,000 dólares en todo el proceso. “Sí es caro. Sacamos parte de nuestros ahorros del Fondo de Retiro 401K. Hicimos un sacrificio en términos económicos, pero ha valido la pena. Mi hija nació muy sana”, observa.

VIDEO

Dénse la oportunidad

Zulma dice a las parejas latinas que están sufriendo por no poder quedar embarazados, que investiguen, pregunten y se informen sobre la posibilidad de ser padres a través de un vientre prestado.

“Sé que hay mujeres que alquilan su vientre. Antes las hubiera juzgado, pero ahora las aplaudo”, asevera.

En la comunidad latina hay muchos mitos sobre el tema, pero les pide que no se detengan por miedo e ignorancia.

“A mi hermana todavía le dicen, ‘quítale a la niña, es tuya. Está muy bonita, por qué se la diste’”, relata.

Zulma y su esposo tienen dos óvulos más fecundados en el laboratorio, que le podrían permitir ser padres de dos hijas más, si ellos quisieran.

“Yo estoy dispuesta a volverles a prestar mi vientre para cargar a su bebé”, dice su hermana Marisol sin el menor asomo de duda.

Zulma mira a su recién nacida con mucho amor y orgullo. “Ser madre me permitió salir de un túnel muy oscuro”, dice.

Los casos que califican

La doctora Jane L. Frederick de la clínica de fertilidad HRCFertility de Newport Beach, afirma que usar un vientre prestado para tener un hijo es una opción para mujeres que nacieron sin un útero, o tal vez para aquellas que tienen embarazos muy difíciles como el caso de Zulma, o a quienes los doctores les dicen que no podrán tener otro hijo.

También es una opción para mujeres que debido al cáncer han tenido una histerotomía para removerles el útero.

“Cuando encontramos un útero saludable y seguro a través de una madre que presta o alquile su vientre para tener un bebé, le damos la oportunidad a una mujer de ser madre”, aclara.

Para usar el útero de una mujer, se hacen muchos exámenes – entre ellos psicológicos – para asegurarse que es una buena candidata, que está segura de lo que va a pasar y que debe entregar al bebé, recalca la doctora Frederick.

¿Quién es una buena candidata?

Alguien que ya ha sido madre, muy saludable y que ha tenido buenos embarazos sin complicaciones, observa la doctora.

Explica que usualmente las madres gestantes que ella emplea tienen entre 20 y 35 años. “No están obesas, no tiene diabetes, no tienen más de tres partos por cesáreas, y no más de seis embarazos”, subraya.

La mayoría de las madres por alquiler no están relacionados con los padres que aportaron el embrión.

La forma en que funciona es que los futuros padres van a las agencias de madres de alquiler, y pueden entrevistarlas para que encuentren con quién se sienten más cómodas para tener a su hijo.

La doctora Frederick comenta que la mayoría de las madres por alquiler no lo hacen por dinero sino porque aman ser madres, pero no quieren tener más hijos, o sus esposos se hicieron la vasectomía.

“Sí reciben un pago por los nueve meses de embarazo. Sin embargo, yo veo mucho altruismo en ellas. Las madres por alquiler usualmente siguen en contacto con los padres y los visitan. Hay un real lazo entre ellos”, dice.

De hecho, la especialista anota que ella fue la primera en crear un cuarto para crear vínculos en los hospitales para que se reúnan la madre gestante y los padres una vez que nació el bebé.

En California, hay una población grande de madres que quieren ofrecer sus vientres para dar luz a hijos.

“Tenemos madres gestantes de todas las razas”, expone.

Las personas interesadas en prestar sus vientres, pueden visitar el sitio: havingbabies.com

A los padres que necesitan ayuda para tener un hijo a través de una madre gestante, la especialista en fertilidad recomienda que vayan a ver un especialista para explicarles todos los pasos que conlleva, colectar los huevos, crear el embrión, e implantarlo.

“Se toma como tres meses todo el proceso antes de implantar el embrión”, dice.

El costo, una barrera

La doctora Frederick enfatiza que la parte legal es la que se lleva la mayor parte de los costos. “Hay que firmar contratos para que después la madre gestante que prestó el vientre no vaya a reclamar el bebé”.

“Zulma fue afortunada, porque su hermana le dio el regalo más especial que puede darse en familia, embarazarse por ella”, recalca.

Sin embargo, dice a quienes anhelan ser padres que no dejen que el aspecto monetario los detenga.

“Lo único que les aconsejo es no buscar una madre gestante por Internet. Esos no son los mejores candidatos porque no pueden tener los motivos correctos”, dice.