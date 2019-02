Andrea Legarreta habla de su odio por Galilea Montijo y aclara si ellas deciden quién se va o no del programa Hoy

La conductora asegura que le ha dolido ver cómo los cambios en el programa han significado la salida de compañeros que al final también son parte de su familia

Desde que Andrea Legarreta y Galilea Montijo se convirtieron en las estrellas principales del programa matutino de Televisa, Hoy, se dice mucho sobre la supuesta enemistad que existe entre ellas. Pero durante una entrevista reciente la conductora aclaró todo sobre estos supuestos sentimientos negativos y rivalidades con su compañera de trabajo.

“He tenido mis roces y he tenido mis momentos complicados, pero por ejemplo pleitos así fuertes con Gali, como la gente ha inventado, no. Diferencias de opiniones sí, o que a veces tratan incluso de enfrentarnos y de ponernos (en contra), pero mi amor por ella puede más que todo lo que hayamos vivido”, dijo Legarreta, según reportó el portal de la revista Quién.

La conductora mexicana se desahogó durante este entrevista, y ha sido muy clara en su posición al decir que tanto para ella como para Galilea es complicado todo lo que se dice, así como también no es fácil vivir y asumir los cambios que vive la producción, que hasta la fecha ha visto desfilar a un sinfín de conductores de los que al día de hoy solo le sobreviven ellas dos y Raúl Araiza.

“Con los años, los cambios se han hecho un poco más fáciles, (pero) es tanta la convivencia que terminas siendo de alguna manera una familia, que puede sonar trillado, pero si lo es, y después de eso te dicen: ‘¿qué crees?, va a haber un cambio’, entonces, duele, porque como luego dicen: ‘pero ustedes -Galilea y Andrea- son las que toman las decisiones de quien se va y quien se queda, me parece tan absurdo que me digan eso porque hay gente a la que yo no hubiera dejado ir”, aseguró la conductora.