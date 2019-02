Como una sobreviviente de cáncer, Adamari López le aconseja esto a Dayanara Torres

Las boricuas se solidarizaron en momentos difíciles

Que tenga una actitud positiva.

Ese fue uno de los consejos que le dio Adamari López a Dayanara Torres luego de que la última revelara que padece de cáncer en la piel.

“Que tenga mucha fe de que va a salir adelante, de que se va a recuperar y que tenga muy buena actitud. Creo que esa es parte de la recuperación de cualquier enfermedad y de cualquier momento difícil”, aconsejó la animadora boricua a la Miss Universo 1993.

“Así que eso le deseo que tenga una actitud positiva porque todo lo demás va a estar alineado para que ella salga bien”, terminó diciendo López quien superó el cáncer del seno en el 2005 al programa Al Rojo Vivo por Telemundo.

El pasado lunes, Día Mundial contra el Cáncer, Dayanara Torres reveló a través de un vídeo en la red social Instagram que padece de cáncer en la piel.

Con la voz entrecortada informó que dio positivo a una biopsia que le realizaron a un lunar que le removieron. Comenzó diciendo que las mamás cuidan de todos y de todo alrededor “y a veces nos olvidamos de nosotras mismas”

“Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma… por un área y un lunar que apareció y no le presté atención”, dijo. Su prometido Luis fue “quien me suplicó mil veces que hiciera una cita y me hizo la cita, y después de una biopsia y una segunda cirugía” los resultados fueron positivos a cáncer.

“Ahora esperando noticias de qué tratamiento voy a recibir. Pero ya removieron gran parte, de la parte de atrás de mi rodilla y otras parte donde ya se había corrido”, dijo con la voz entrecortada.

“Quiero decir que estoy bien, estoy fuerte y mis hijos están bien aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una madre guerrera que no se rinde, que me levantó de todas las que me ponen de frente, me levanto más fuerte que nunca”, añade.

“Por favor a todos ustedes, no se olviden de cuidar de ustedes mismos“, finalizó.