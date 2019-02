Con diminuto bikini, Lis Vega anuncia que compartirá tips para tener cuerpazo

View this post on Instagram

PORQUE MUCHAS PERSONAS ME LO HAN PEDIDO, pendientes esta semana estare con mi entrenador personal, @ivanverafit en VIVO #INSTAGRAM tocando con ejercicio temas especificos que a usted le interesa mucho tanto de su #cuerpo y #espiritu COMO TAMBIEN BAILAR Y ESCUCHAR MUSICA NOS ALEGRA LOS DIAS . De la mano de un especialista en nutricion, campeon de fisiculturismo, estaremos ustedes y nosotros mas cerca dia a dia, para lograr lo que quieres, sera para mi un honor ser su atleta, #fitnessgirlsmotivation #VIDAFITCONLISVEGA #fit #fitdancer #tips #fitness #sisepuede #lapoetadelourbano #aquiyahora #cubana #mexico #powerwoman #rutinas #entrenamientos #pontefit