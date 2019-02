Pareja de ancianos se quita la vida para no ser “una carga” para su familia

Don José Aedo y doña Blanca Sáez estuvieron casados durante 62 años y ambos tomaron esta dura decisión

José Aedo, de 94 años, y Blanca Sáez, de 86, estuvieron casados durante 62 años y radicaban en una pequeña casita en el municipio de El Bosque, al sur de Santiago, en Chile. Pero el pasado lunes una de sus nietas fue a visitarlos y se topó con la dura sorpresa de que ambos habían fallecido.

De inmediato, la mujer dio aviso a las autoridades. La policía encontró en el domicilio una carta que había dejado la pareja de ancianos, en la cual explicaban que conjuntamente habían decidido quitarse la vida, pues ya no querían seguir dependiendo económicamente de sus 4 hijos y 7 nietos.

Según medios locales y de acuerdo a la información dada por la Fiscalía chilena y la policía local, don José habría matado a su esposa de un tiro y posteriormente, con la misma arma se suicidó. De hecho ha trascendido que el arma estaba legalmente inscrita y a nombre de la señora Blanca.

Los vecinos de esta pareja de ancianos no podían creer lo ocurrido, ya que aseguraron nunca hubo algún antecedente de violencia familiar y aseguraron que llevaban una vida tranquila y en armonía.

Catherine Aedo es una de las nietas de esta pareja, la cual publicó en su perfil de Facebook un emotivo mensaje de este lamentable hecho:

“Estoy odiando la vida porque me los arrebató, pues ustedes eran mi ejemplo de vida, mis segundos papás con quien crecí y me crié al lado… “No entiendo por qué tomaron esta decisión, por qué nos quisieron dejar si acá nunca los abandonamos. Esta pena de mie…a que nunca se va a quitar, quiero borrar la imagen de verlos ahí, ya no estando con nosotros. Denme fuerza, por favor, denme fuerzas para seguir porque mi vida sin ustedes no sé cómo vivirla” concluyó.