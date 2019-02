Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Salsa con Gilberto Santarosa, rock con Caifanes y música mexicana con Los Tucanes de Tijuana, la oferta es amplia y variadas

Jueves 7

Cinderella reinventada

Luego de su celebrada adaptación de “The Red Shoes”, el coreógrafo Matthew Bourne vuelve a hacer de las suyas pero ahora con “Cinderella”, que se montará en el Ahmanson Theatre (135 N. Grand Ave., Los Angeles) con una versión que tiene lugar en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Incluye suntuosos vestidos e impresionante iluminación y diseños de escenarios. El sonido de la obra es estéreo. Las funciones terminan el 10 de marzo; visitar la página oficial para detalles de días y horarios disponibles. Boletos de $30 a $175. Informes (213) 972-4400 y centertheatregroup.org.

Salsa con Santa Rosa

El salsero puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, estará en Los Angeles presentado su show “Amor de los amores”, que llegará al Conga Room (800 W Olympic Blvd., Los Angeles) por una sola noche. “El caballero de la salsa” trae bajo el brazo su más reciente álbum, “En buena compañía”, que estrenó el año pasado. 9 pm. Boletos de $45 a $200. Informes (213) 745-0162 y congaroom.com.

Viernes 8

Concierto de Grupo Niche

El Grupo Niche, una de las bandas de música de salsa más reconocidas, estará en Los Angeles para ofrecer un concierto en honor al Día del Amor y la Amistad. El show se realizará ene The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), y el combo presentará, además de muchos de sus éxitos, los temas de su más reciente álbum, “Tocando el cielo con las manos”. La banda colombiana se encuentra en una extensa gira por varias ciudades del mundo celebrando sus 35 años de vida. 9 pm. Boletos $40. Informes (800) 668-8080 y ticketon.com.

Sábado 9

Celebración del Año Nuevo Lunar

La celebración del Año Nuevo Lunar chino, en esta ocasión dedicado al puerco, tendrá lugar en la Chinatown Central Plaza (943 N. Broadway, Los Angeles), en el centro angelino. La fiesta incluye el Golden Dragon Parade, un desfile que en esta ocasión festeja sus 120 años de existencia y que recorrerá las calles más icónicas de esta área de Los Angeles. Es además la parada más antigua de su tipo en Estados Unidos. Habrá música de bandas en vivo, acróbatas, un músico de ukulele, actividades manuales para niños, camiones de comida, artesanías, pintura de cara para niños y entretenimiento para la familia. de 12 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 680-0243 y chinatownla.com.

Concierto con Los Tucanes

Los Tucanes de Tijuana traen su Caravana de Amor al Citizens Business Bank (4000 Ontario Center, Ontario), en la que tendrán como invitados especiales a Leo Dan, Los Yonic’s, Los Caminantes, King Clave y Jeanette. También se rendirá un homenaje al Genio Lucas, quien celebra 30 años como locutor de radio. 7 pm. Para todas las edades. Boletos $59 a $129. Informes (909) 244-5500 y cbbankarena.com.

Domingo 10

Teatro sobre migración

La obra “Why Johan Miranda Should Be Deported” es un monólogo en el que el comediante e inmigrante indocumentado, Johan Miranda, explica por qué debe ser expulsado del país. Originalmente comisionada por el Getty como parte del proyecto Pacific Standard Time: LA/LA, esta obra, que se montará en The Virgil, (4519 Santa Monica Blvd., Los Angeles), explora a profundidad cómo es que Johan no hace ninguna contribución a este país de forma medible. Con Rhea Butcher como invitada. 7:30 pm. Boletos por adelantado $5; en la puerta $7. Informes (323) 660-4540 y thevirgil.com.

Tour por Union Station

En este recorrido por la Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) estarán disponibles para los participantes espacios, arquitectura y arte que usualmente no están abiertos al público, incluyendo el Historic Ticketing Hall. El tour inicia en la caseta de información de la estación –por la entrada de la Alameda St.–, y es guiado por docentes de Metro Art de Los Angeles. Es gratis y no se necesita reservación para participar. También se exploran trabajos artísticos localizados en el portal de la línea dorada, el este de la estación y el interior del edificio de Metro. 10:30 am. Gratis. Informes metro.net/about/art/art-tours.

Comedia con Chuponcito

El payaso mexicano Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, trae su gira de comedia por varias ciudades de Estados Unidos. Este fin de semana llegará a la ciudad al Ricardo Montalban Theatre (1615 Vine St., Los Angeles), donde tendrá como invitado al también comediante Armando Roal. El show no es apto para menores de edad. 6 pm. Boletos $26 a $85. Informes (800) 866-8080 y ticketon.com.

Martes 12

Lectura de obras en inglés y en español

El Center Theatre Group y artistas locales, compañías de teatro y bibliotecas presentan lectura de obras en inglés y en español cada mes. En esta ocasión, los payasos Raketa y Chocolate sueñan con sus acrobacias y malabares, que presentan en cruceros callejeros, llegar a tener un circo tan famoso como el Cirque du Soleil. Martes en la Benjamin Franklin Library (2200 E. First St., Los Angeles). El miércoles en la Malabar Library (2801 Wabash Ave, Los Angeles), y el jueves 14 en la Robert Louis Stevenson Library (803 Spence St., Los Angeles). 6 pm. Entrada gratuita. Para todas las edades. Informes (213) 972-8028 y centertheatregroup.org.

Miércoles 13

Caifanes en concierto

La banda de rock en español Caifanes, que vio sus glorias en los años ochenta y noventa, sigue de gira por varias ciudades del país presentando los éxitos que la llevaron a ser una de las agrupaciones de su tipo más populares de América Latina y España. Esta vez dará dos show en el sur de California, el miércoles en el House of Blues (400 Disney Way Suite 337, Anaheim) y el 15 de febrero en The Observatory (3503 S. Harbor Blvd., Santa Ana). Ambos 8 pm. Para todas las edades. Boletos $65 a $127. Informes ticketmaster.com y observatoryoc.com.