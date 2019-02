Juan Soler aclara rumores sobre supuesta reconciliación con Maki

El actor argentino se sinceró ante las cámaras del programa ‘Cuéntamelo ya’

Juan Soler rompió el silencio sobre los rumores de una posible reconciliación con su esposa, la actriz Maki.

En entrevista para el programa ‘Cuéntamelo ya’, Soler señaló que entre él y la madre de sus hijas, siempre habrá un respeto, el cual jamás dejará de existir, pero desmintió las especulaciones.

“No es verdad. Como todo lo que inventan cosas es un invento, ella está muy establecida en Miami, las nenas también, entonces no te aseguró que no hay reconciliación”.

Lo que dejó en claro el argentino, es que entre él y su exesposa no hay odio ni peleas.

“Somos personas muy civilizadas. De hecho nos queremos mucho. Quiero mucho a Maki y adoro a Maki de hecho. Pero las formas las circunstancias no se dieron”, dijo el guapo actor.

Mira aquí la entrevista.