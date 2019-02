Familia huye de las maras en El Salvador y le apuesta al tiempo para obtener estatus en EEUU

Las amenazas hechas por la delincuencia, bajo la administración Trump, no son suficientes para el asilo

Cuando a Galileo Molina los pandilleros le robaron por segunda vez su camioneta pick up que utilizaba para el transporte personal y lo amenazaron de muerte, decidió emigrar a Estados Unidos en familia, con su esposa y sus dos hijos menores.

“Tenía un hermano en Los Ángeles y le expliqué lo que nos estaba pasando. Él me dijo, ‘venite con el cipote’ más grande. No tengo dinero para mandarte, pero aquí vas a tener un techo y comida’”, cuenta.

La gota que derramó el vaso fue cuando le salieron cuatro sujetos le apuntaron con pistolas, le quitaron el teléfono, dinero y las llaves de su camioneta. “Me advirtieron que no me querían ver ahí. Semanalmente yo les daba 40 dólares. Ellos piden cantidades que uno no saca al día”, explica.

Después del robo, su hermana salió en su auxilio, le hizo un préstamo para que comprar otro carro y pudiera seguir trabajando.

“Pero meses después, me volvieron a salir los pandilleros. Me reclamaron por la denuncia que puse en la policía. Les dije que tenía necesidad de trabajar. Me dijeron que ahí no podía hacerlo, y que si seguía me iban a desaparecer y secuestrar a mi hijo. Fue cuando decidimos salir“, relata.

Galileo y María Dora, su esposa, hubieran querido salir juntos de El Salvador rumbo a Estados Unidos con sus dos hijos menores, Alexis Stanley y Kevin Galileo, pero no tenían el dinero suficiente.

Debido a que el hijo mayor, Kevin Galileo, corría más riesgo, la pareja decidió que padre e hijo harían el viaje primero.

El viaje a EEUU

Dejaron El Salvador el 1 de diciembre de 2016. El viaje hacia el norte les tomó 20 días. Cruzaron el Río Grande en una balsa de hule, y al llegar a territorio estadounidense fueron aprehendidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Galileo confiesa que lo que más ansiaba era entregarse a la Migra. Confiaba en las denuncias policíacas que traía consigo por las amenazas sufridas.

“Nos llevaron a un lugar que les dicen las hieleras. Nos tuvieron como siete días. Ahí uno duerme en el piso sin cobijas”, recuerda.

Galileo y su hijo corrieron con suerte porque después de la hielera, Migración los soltó y les permitió reunirse con su hermano que vive en Los Ángeles.

“Me sentí feliz y seguro. En mi cantón en El Salvador no podía dormir, pensando que iban a tocarnos la puerta y matarnos”.

Sin embargo, la felicidad no era completa porque temía una venganza de los pandilleros contra su esposa y su hijo menor.

Meses más tarde, el 7 de septiembre de 2017, María Dora y su hijo Alexis Stanley, de 7 años, salieron de El Salvador.

María Dora recuerda que fue dolorosa la separación de su esposo y su hijo mayor. “No sabía cuándo nos íbamos a poder reunir, y que podía pasar”, dice sollozando.

“El viaje fue muy duro. Pasamos días sin comer. Al niño le salieron llagas en los pies. Me decía que no aguantaba los pies. ‘¿Ya vamos a llegar?’ me preguntaba”, relata la madre..

Narra que caminaron a través de potreros, a veces dormían en casas, o pasaban toda la noche sentados en la parte de atrás de la camioneta que los transportaba mientras el conductor manejaba.

Al cruzar a Estados Unidos, la madre y el niño menor estuvieron un día en las hieleras y ocho días en un albergue. Finalmente Migración los subió en un autobús de Texas a Los Ángeles. “Viajamos durante tres días. No traía ni dinero. Una señora me regaló 20 dólares para comprarle un poco de comida al niño”, recuerda.

Pero toda la angustia desapareció para dar paso a la felicidad cuando se encontraron con su esposo y su hijo mayor en la estación de autobuses del centro de Los Ángeles.

En la actualidad, Galileo trabaja en una maquila de metal, y su esposa en un puesto de vegetales.

Sus hijos Alexis Stanley Molina, de 9 años, está en cuarto grado, y Kevin Galileo Molina, de 17 años, en el grado 11.

“Me gustaría ser maestro de música o trabajar en el sonido”, dice el hijo mayor.

Comprar tiempo

La familia Molina es representada por los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Richard Lucero, abogado en migración y jefe del equipo de defensa de deportación de CHIRLA, dijo que la pareja pasó las entrevistas de miedo creíble, lo que les permitió solicitar el asilo político.

“Galileo tiene programado una audiencia de asilo con un juez en febrero de 2020. Lo que vamos a hacer es juntar sus casos de asilo y la juez va a decidir si hay suficiente evidencia”, dice.

No es tan común ver a una familia entera pedir asilo político. “Normalmente es un papá con los hijos, o una madre con los hijos”, detalla el defensor.

¿Qué probabilidades tienen de ganar el asilo?

“Lo que importa es tener suficientes evidencias. Desafortunadamente, los casos donde las personas huyen por amenazas de pandilleros normalmente no califican para asilo. Hay pocas excepciones. Eso no quiere que no tienen derecho a presentar su caso ante el juez. Pero el de la familia Molina no es un caso muy fuerte”, reconoce.

Lo interesante es que si el juez les niega el asilo, tienen derecho a apelar en la Corte de Apelaciones de Migración, lo cual puede tardar un año.

“Si la Corte de Apelaciones rechaza el caso, pueden ir a la Corte del Noveno Circuito, eso se puede llevar de tres a cuatro años”, comenta el abogado.

La apuesta del defensor está en comprar tiempo para esperar por un nuevo presidente más amigable con los inmigrantes o una reforma migratoria que permita a familias como los Molina, arreglar su estatus migratorio.

“Al menos mientras están en el proceso de asilo, les dan permisos de trabajo”, precisa.

Galileo, el padre de familia, dice que su deseo es quedarse en Estados Unidos porque anhelan una vida sin miedo, donde puedan trabajar y superarse.

“En El Salvador, lo que uno gana para comer se lo quieren llevar los pandilleros de la MS o la 18. Estamos orando a Dios que pueda haber soluciones a personas que vienen como nosotros”, dice.