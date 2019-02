Creciendo al ritmo de los ahorros

Carlos García creó Finhabits en Internet en 2016 para crear el hábito del ahorro, hoy entra en su tercer año con un fuerte crecimiento entre los latinos

En 2016 Carlos García puso en marcha Finhabits, una empresa de inversión a la que se accede a través de Internet. Su idea era crear un hábito de ahorro a personas poco acostumbradas a poder hacerlo, mayoritariamente latinos como él.

Con pequeñas cantidades si es el caso. Con $5 a la semana, $10, $20. Lo que se pueda.

García, que trabajó en un banco de Wall Street (Merril Lynch) antes de lanzar otras empresas en el sector de finanzas y tecnología, se preocupa de que ese ahorro se invierta y genere intereses mayores que los que dan los bancos en las cuentas de ahorro. Hay un nivel de riesgo que se elige por el ahorrador y que esta empresa del emergente sector fintech (tecnología de las finanzas) gestiona. A sus clientes les pide que piensen a largo plazo.

Y el mensaje, en español e inglés, está llegando.

Este periódico habló con García poco después de la creación de Finhabits, cuando daba sus primeros pasos, y ahora que la empresa entra en su tercer año de vida, el lanzamiento de una aplicación (App), que facilita el acceso a la web a través del celular ha dado un gran impulso a su propuesta de ahorro e inversión.

Son ya 60,000 clientes los que están poco a poco ahorrando con esta empresa, para un fondo de emergencias, para hacer un viaje o para su jubilación. El 75% de ellos son latinos y el 96% entra a través de la App. García dice que el perfil de su cliente es de una persona de 35 años, “por igual hombres y mujeres con un sueldo promedio de $40,000”.

El otro motivo del crecimiento es que Finhabits ha empezado a aceptar el ITIN. Esto permite que quienes tienen este número de identificación fiscal pero no son elegibles para tener un número de seguro social puedan tener la oportunidad de ahorrar.

“Autoempleados, trabajadores independientes sin W2 pero con 1099, dueños de negocios”, son personas que están interesadas en el servicio que ofrece esta empresa según García porque se puede ahorrar para la jubilación a través de un IRA o IRA Roth que son cuentas que no necesitan a un empleador que las patrocine como las cuentas 401k.

“Es mi historia personal, cuando empecé a trabajar no sabía qué era el [ahorro para la jubilación] 401k”, admite. “Hay dos problemas, la mayoría de los trabajadores latinos trabajamos en empresas pequeñas que no ofrecen las cuentas 401k y no se tiene ese beneficio de ahorro y cuando te lo ofrecen no entendemos lo que es porque nuestros papás no lo tenían”.

“El sistema hoy en día asume que como trabajador ya sabes qué es, dónde escoger y qué fondos comprar y no es así”, afirma García. Además, el 401k es un beneficio que se acaba cuando se cambia de empresa, el IRA no está ligado al trabajo y es portatil. “Si te vas de tu trabajo sigues con tu plan de pensiones, el mismo”. De hecho, cuando se deja un trabajo los ahorros del 401k se suelen trasladar a un IRA.

“Nuestra misión es hacer que las personas tengan el hábito de ahorrar y por ello no es necesario que se empiece con grandes cantidades, si tu patrón no te ofrece un plan, nosotros damos la solución para el retiro”, explica.

“Al principio pensábamos que era un sueño que la gente viniera a abrir la cuenta. Pero hemos visto que hay una necesidad muy grande”. “El trabajador latino trabaja mucho, le echa muchas ganas y el dinero que ganamos luego se gasta en televisiones, zapatos, pero en vez de hacer eso hay que dejar un ahorro al lado para que el dinero trabaje para ti”, explica García.

“No te acostumbres a pagar intereses acostúmbrate a que te paguen intereses a tí”, es parte del mensaje que quiere transmitir.

García admite que $5 a la semana no es mucho dinero en ahorro pero funciona para ir cambiando hábitos. A pesar de que la mayoría de sus clientes no tiene ingresos elevados dice que la media de ahorro por persona es $30 a la semana, y ese dinero va creciendo.

“Son más de $1,560 al año y el interés compuesto lo eleva. Al final no van a tener medio millón preparado para su jubilación pero va a haber dinero y cambia la percepción del ahorro”. “Es algo que puede cambiar las conversaciones de las familias y muchas personas verán la oportunidad de ahorrar desde muy jóvenes”, razona.

García explica lo que es el interés compuesto y el IRA todas las veces que sea necesario, sobre todo en español pero también en inglés en charlas que tiene vía Facebook Live y Youtube los miércoles. “La gente me pregunta cómo ahorrar, las diferencias entre planes, estrategias, fiscalidad, hay una necesidad muy grande de formación financiera”, afirma este empresario.

“Hemos trabajado muy fuerte con un equipo de ocho personas y hemos llegado muy lejos”, cuenta. Ahora estamos en un momento de crecimiento muy fuerte con oficinas en El Paso y Nueva York. Finhabits tiene distribución con el estado de Washington en la Costa Oeste donde hay un plan de pensiones estatal para trabajadores del sector privado que funciona como un mercado similar al de Obamacare. Finhabits es uno de los proveedores de ahorro en este estado y “los latinos se vienen con nosotros”, detalla García.

Hay otros estados como Oregón, California que tienen estos planes. Nueva York ya los tiene aprobados y es posible que salgan adelante en 2020. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también quiere poner en marcha un vehículo de ahorro para pensiones.

“Se han dado cuenta que si no atienden el problema del retiro que tienen tendrán que apoyar al 40% de la población que llegue a la vejez en unos años”. Según García, los políticos que piensan en este problema son los que tienen visión de largo plazo porque es algo que revelará su utilidad en 30 años. “Para entonces quien lo puso en marcha no estará pero ha cambiado el tejido social de una forma fundamental”.

Este emprendedor ve a Finhabits en cinco años como la plataforma líder del mercado latino para ahorrar en el retiro, el medio plazo y ofreciendo tarjetas de débito de bajo costo, “quizá hasta servicios de protección con seguros de vida de bajo costo. García dice que están hablando con estados para ofrecer cuentas 529 de ahorro para estudios.

Está convencido de que el hábito del ahorro crecerá y Finhabits con ello.

Vigilar los ahorros

Finhabits gestiona las inversiones y el dinero está depositado en un custodio. Durante casi toda su existencia la Bolsa ha estado al alza pero a finales de 2018 la situación cambió. Pero García no está preocupado. Tiene inversiones con más o menos riesgos que registran estas oscilaciones “que son normales y van a seguir sucediendo porque lo hemos visto siempre”.

Él anima a pensar en el largo plazo “y que estás invirtiendo cantidades consistentes pequeñas semana tras semana para que no te preocupe qué tan caro o barato estás comprando. ¿Por qué? Porque va a subir y bajar, un día compras caro y a la semana siguiente más barato”.