Patrulla se queda sin batería y policías reciben ayuda de la persona menos esperada

Una persona que circulaba detrás del vehículo se sorprendió de lo que captó con su teléfono

Un video tomado por alguien que pasaba por una calle de La Plata, en Argentina, captó un curioso incidente que pronto se volvió viral.

Resulta que cerca de la Jefatura Departamental de Policía de dicha localidad, una patrulla que trasladaba a un hombre que supuestamente cometió un acto delictivo se paró en plena calle. Luego de varios minutos, el vehículo no quiso arrancar por lo que no quedaba de otra más que empujarlo para que así no entorpeciera la vialidad.

Entonces, uno de los conductores que venía detrás de la patrulla se percató que un hombre que viajaba en la parte de atrás de la misma, el cual aparentemente fue detenido e iba camino a la jefatura, se bajó del auto y comenzó a empujar hasta que el policía que la manejaba logró volver a arrancarla.

#LaPlata Iba atrás del patrullero y se bajó para empujar y ayudar a que el móvil arranque. Sucedió en 12 entre 60 y 61 a metros de la Jefatura Departamental de Policía. pic.twitter.com/lgAJw8dm3l — Fernando Tocho (@nandotocho) February 6, 2019

El video fue compartido en redes sociales, el cual generó todo tipo de respuestas y opiniones, ya que los usuarios no daban crédito de dicha escena.