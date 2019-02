Fortnite anuncia nueva actualización

A pesar de que no se conoce cuando llegará la Temporada 8, se sabe que la 7ma terminará el 28 de febrero

Epic Games, compañía desarrolladora del famoso juego Fortnite, anunció que la actualización v7.40 del juego estará disponible para ser descargada el miércoles.

De acuerdo con FortniteIntel, la hora pactada para que los usuarios puedan obtener la nueva versión del juego será a las 4AM hora del este y probablemente durará alrededor de 30 minutos en completarse.

Entre las novedades que se esperan que incluya la actualización se presume que llegue una nueva arma llamada Infantry Rifle, además se espera un nuevo tagline llamado “Love is in the Air” trayendo una colección de contenido temático por el Día de San Valentín que se encontrará alrededor del mapa.

GameSpot dice que a pesar de que no se conoce especificamente cuando llegará la Temporada 8 de Fortine, si se sabe que la Temporada 7 finalizará el próximo 28 de febrero, así que aún quedan algunos días para finalizar y completar los actuales retos.