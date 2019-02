Hace broma a hija sobre la caravana y ahora tiene 9 familiares en su casa de Houston

Su responsabilidad se triplicó

Una madre de Houston nunca esperó que un comentario a tono de broma iba a traer a gran parte de su familia desde Guatemala.

Es el caso de Glendy Pineda, quien antes de la pasada de Navidad recibió una llamada en la que le notificaban la llegada de su hija.

“Antes de la Navidad me llamaron y me dijeron ‘Glendy Pineda compra boletos porque ahí va tu hija'”, dijo la guatemalteca a Univision Houston. La madre había bromeado con su hija Cecilia Parada sobre unirse a la caravana de migrantes, pero no esperaba que lo hiciera.

Parada cruzó la frontera con sus dos hijas, su hermano Saulo Ochoa , su cuñada y cuatro sobrinos. Los nueve estuvieron ocho días en poder de la Patrulla Fronteriza. Ahora están bajo el amparo de Pineda, quien debe dar sustento a una familia que ahora es de 14 integrantes.

De acuerdo con el reportaje, los niños ya van a la escuela, pero los adultos están limitados. No pueden trabajar y tienen grilletes electrónicos. Pineda buscó ayuda de abogados de inmigración, pero le cobran $9,000 dólares por persona por el caso.

Pese a las dificultades, Pineda y sus familiares esperan que todo se normalice.

“Tengo fe de que ellos se van a quedar, van a hallar un trabajo y van a salir adelante como lo hice yo hace 30 años”, dijo Pineda.

Mira el reportaje completo aquí.