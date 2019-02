Yanet García, ‘la chica del clima’, altera los sentidos con su minifalda negra en el programa Hoy de Televisa

La bella conductora de televisión presume sus curvas con un amoroso mensaje de amor ̣¿Será para Luis Miguel o Roberto Palazuelos?

Yanet García también conocida como ‘la chica del clima’ seduce a través de las pantallas del programa Hoy de Televisa, no solo por sus ocurrencias, sino también por su belleza física, que es mucha. La conductora hoy alteró los sentidos de compañeros y televidentes al posar con una minifalda negra que marcó todos sus atributos, pero además sorprendió en Instagram porque junto a ésta escribió: “I can’t stop thinking about you ❤️”.

De momento se desconoce a quién van dirigidas estas palabras, pero también es cierto que la joven tiene muchos pretendientes, entre estos se destaca incluso el famoso Sol de México, Luis Miguel. Aunque recientemente en el programa estuvo Roberto Palazuelos, también conocido como el “Diamante Negro”. El actor y empresario compartió en Instagram una imagen de su visita, en donde se puede ver a Yanet muy sonriente a su lado. Pero de momento todo es pura especulación.

De momento la incógnita se mantiene y todos quieren saber quién es el nuevo dueño del corazón de Yanet García, la famosa Chica del Clima de Televisa.

Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente

Khloé Kardashian y Scott Disick están muy juntos: la ausencia de Tristan Thompson desata rumores

Kim Kardashian impacta en Instagram con su estrecha cintura y su rubio platinado

Mhoni Vidente predice fatídico desenlace para El Chapo Guzmán y romance gay de Cristiano Ronaldo con jugador del Real Madrid