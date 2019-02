Abogado ecuatoriano de “El Chapo” dice que su cliente fue todo “un macho” en el juicio en NYC

Eduardo Balarezo, además, dijo sentirse defraudado con el veredicto del jurado

NUEVA YORK – En un comentario en tono sexista, Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo que, durante el juicio, su cliente actuó como un “macho” contrario a muchos de sus exsocios que terminaron traicionándolo y testificando en su contra.

“Muchas personas que están en este gremio del narcotráfico, cuando están afuera son muy varones, son muy fuertes, que nadie les puede hacer nada, y, enseguida que los detienen, se vuelven niñas, disculpa, a cantar y a sentarse con la fiscalía. Joaquín dijo yo no voy a ser así, me voy a parar firme y por eso fuimos a juicio”, dijo después de una carcajada cínica al escuchar la pregunta de la periodista de Telemundo.

Aunque el abogado quiso demostrar la firmeza y valentía de El Chapo para enfrentar el proceso de rabo a cabo y no implicar con sus palabras a nadie, el comentario no dejó de escucharse como un planteamiento que menosprecia el carácter y la diversidad femenina.

De paso, Balarezo dijo que, como antes de que iniciara el juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Manhattan, su cliente no colaborará con las autoridades estadounidenses.

El licenciado, que representó con al menos otros cinco abogados al exlíder del cartel de Sinaloa, reconoció sentirse defraudado con el veredicto.

“El está tranquilo, porque él estaba preparado para cualquier decisión que tomara el jurado, y como vimos el caso, como vimos las pruebas, es la decisión que ellos pidieron, el veredicto de culpable no era algo que nos sorprendiera , se la esperaba. Pero de todos modos, es difícil oír al juez, culpable por cada cargo, y siempre como tomó más tiempo el jurado en decidir, sí nos dio un poquito de esperanza de que algo bueno estaba pasando para Joaquín, pero desafortunadamente, no fue así”, se sinceró.

Dijo que El Chapo los trató de animar tras la determinación del panel de ocho mujeres y cuatro hombres.

“El me estaba tratando de animar porque me vio que estaba un poquito, no quiero decir deprimido, pero un poquito decaído. Y dijo que no se preocupe, que hizo el trabajo bien y que esperamos seguir en la próxima etapa que sería la apelación”, confesó.

Sobre el proceso de apelación al fallo, que estableció que el acusado era culpable de los 10 cargos que le fueron presentados, dijo que el recurso está en proceso.

Mientras se litiga ese proceso, que podría extenderse por un año, Coronel permanecerá en la cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, en la llamada “Alcatraz de las Rocosas”.

“Cuando lo sentencien, tenemos 14 días para avisar a la corte de apelaciones que se va a apelar y la corte de apelaciones va a poner la agenda para decir cuándo hay que presentar los escritos y cuándo los argumentos verbales, y ahí toma el tiempo que necesite para decir, y eso puede ser un año o dos años”, explicó el ecuatoriano, quien estimó que El Chapo estaría recluído en Manhattan por al menos dos semanas más.

Sin embargo, contrario a los reportes de prensa que describen la cárcel de Colorado en la que será trasladado el convicto como una peor que la de Guanátanamo, en Cuba, destinada a terroristas, para Balarezo, la prisión en NYC es mejor que la que se encuentra ahora el mexicano.

“Si él va a la cárcel en Florence, es una cárcel de muy alta seguridad, pero las condiciones actuales de él van a ser mejor que las que tiene aquí en Manhattan. Por ejemplo, en Manhattan está en su celda 23 horas al día, no tiene televisión, no puede salir al aire libre, nada. En Colorado, va a tener una hora del día de recreo, que va a poder hacer ejercicio, va a salir al patio él solo, respirar aire fresco, tiene televisión, una celda con cable, ciento y pico de canales. Tiene más acceso a libros, revistas, cosas así”, describió.