Clarissa Molina, estrella de El Gordo y la Flaca, tan sexy como Jennifer López y Beyoncé

View this post on Instagram

Last night!! #AllIhave for you Puerto Rico!! $1.5 million from me and @arod and working around the clock! More to come soon!! All good things! #loveoneanother #helponeanother 🇵🇷🇵🇷🇵🇷#amoramoramor #preciosa Anoche #AllIHave para Puerto Rico 🇵🇷 1.5million de mi y @arod y seguimos trabajando duro y mas para anunciar pronto!! #amoramoramor #preciosa