Los Angeles para los enamorados

Conciertos al aire libre, paseos por lugares históricos y conciertos de música romántica es lo que ofrece la ciudad para los que quieren festejar el día de San Valentín

Las parejas tendrán muchas opciones en Los Angeles para celebrar el Día del Amor. Este fin de semana los conciertos, cenas y bailes están a la orden del día.

Paseos en barco, shows con artistas de música romántica y visitas a lugares históricos es algo de lo que ofrece la ciudad para los que quieren disfrutar como tórtolos esta fecha. Estas son algunas de las alternativas.

En Union Station

¿Qué tal visitar uno de los lugares icónicos de la ciudad, como para enamorarse más de esta inmensa urbe? En este Día de San Valentín la Union Station será la sede de una noche de música del recuerdo. El histórico edificio efectuará a partir de las 8 pm el ‘Union Station Kind of Love’, un show de baile que estará dirigido por el trío Velettes, e incluye música en vivo interpretada por St. Jukes.

Como parte de la celebración también habrá baile en grupo y ese en el que se imitan los pasos de un líder. Pueden asistir personas de todas las edades. Y no es necesario llevar pareja; ahí habrá muchos solteros y personas con las que se podrá hacer amistad. Para hacer más ameno el evento, los asistentes pueden ir vestidos con atuendos de los cincuenta y sesenta. 8 pm. 800 N. Alameda St., Los Angeles. Informes unionstationla.com.

Con Los Temerarios

No podían faltar Los Temerarios en esta celebración del Día del Amor. La banda de Zacatecas ya hizo toda una tradición visitar Los Angeles para esta fecha, algo que sus seguidores agradecen a juzgar por el éxito que tiene ese show de los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel. La cita es en el Forum, 3900 W. Manchester Blvd., Inglewood, a las 8 pm. Boletos $49 a $250. Informes msg.com/the-forum.

Con Charlie Zaa

No importa que su nombre ya no suene en las listas de popularidad. Con el exitoso disco de boleros que sacó al mercado hace ya casi dos décadas, Charlie Zaa ya es uno de los consagrados de la música romántica contemporánea. Así que el cantante colombiano estará en la ciudad para ofrecer una velada repleta de temas de amor y de una cena con vino y a la luz de velitas. 8 pm en el Steven’s Steak and Seafood House, 5332 Stevens Pl., Commerce. $75 entrada general; $150 con cena incluida. Informes (323) 723-9856 y stevenssteakhouse.com.

A bordo de un crucero

Para los más espléndidos existe esta opción, que consiste en una cena y un paseo en un crucero alrededor del puerto de Long Beach. El recorrido dura tres horas y sirven bocadillos y champaña sin límite durante toda la velada. Habrá bebidas con alcohol a la venta y un DJ tocará música romántica en la cubierta del barco. La cena consiste en cuatro cursos con sodas, café y agua incluidos. El crucero parte a las 7:30 pm y regresa a tierra a las 10 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos $190 a $300 (precio por pareja). Zarpa a un costado del Acuario del Pacífico, 100 Aquarium Way, Long Beach. Informes. Informes (562) 983-6880 y tickets.harbor-cruises.com.

En Grand Park

Tirados en el pasto, sentados en una banca, junto a una fuente o sobre una manta para picnic. Así es como se puede disfrutar del Día de San Valentín en el festejo de esta fecha en el Grand Park del centro de Los Angeles. Este oasis de 12 acres, incrustado en el corazón de la ciudad, tendrá música para los enamorados que será interpretada por Lovers Rock, intérpretes de reggae. Para completar la velada, habrá camiones de comida a la venta. Entrada gratis. 210 W. Temple St., Los Angeles. A partir de las 6 pm. Informes grandparkla.org.