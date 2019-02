Toni Costa responde a los ‘te amo’ de Adamari López con una sensual fotografía

El famoso coreógrafo reveló recientemente cómo han visualizado su boda y confirma que ésta será en este 2019

“Quiero verte sonreír siempre, te amo cariño…. feliz San Valentin! ❤️”, escribió Toni Costa en Instagram, junto a una imagen en donde aparece junto Adamari López desde la comodidad de la cama. La imagen es una de las más sensuales de la pareja.

La estrella de Un Nuevo Día compartió desde muy temprano un mensaje para su pareja y padre de su hija, en donde en reiteradas ocasiones le dijo “Te Amo”, a su amado en este día de San Valentín.

Para este año se cree que la pareja contraiga matrimonio luego de las declaraciones que brindó la mismísima Adamari López en donde confirma que está lista para casarse con Toni.

En una de las entrevistas que proporcionó Costa a la gente del programa Mira Quién Baila, el famoso coreógrafo también habló del tema y éste dijo: “Yo se lo pedí en 2013, y bueno quedó ahí como el eterno comprometido. Parece que este año sí se va a dar la boda; no sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo pero sí, este año 2019 Adamari y yo nos casamos”.

Sobre cómo le gustaría a él que fuera la boda Costa declaró que: “Algo más íntimo, con la familia y amigos íntimos, en cualquier lugar. En la montaña no, lo típico a lo mejor en la playa. No sé si en España, Puerto Rico, Miami. Me gustaría un sitio tranquilito, espacioso… La playa podría estar bien… Nos sentimos casados hace mucho tiempo”

A continuación les compartimos cómo fue la historia de amor de Toni Costa y Adamari, contada en primera persona por los protagonistas.