Joven se casa con el amor de su vida ¡una muñeca zombie!

La joven que se casó con su muñeca zombie Felicity Kadlec Rossi, de 20 años, asegura haberse casado con su muñeca zombie Kelly. “He tenido novios en el pasado, y siempre pensé que estaba enamorada de ellos, pero nunca me hicieron sentir como lo hago ahora”, confesó Felicity. Felicity recibió a Kelly cuando tenía 13 años y tiempo después empezó a sentir atracción física por ella. “Tenemos una relación normal e íntima que progresa de la manera normal, y nos vamos a casar en septiembre… Me tatué su nombre en el brazo en primavera porque siempre va a ser parte de mi corazón: es parte de mí y nadie puede cambiar eso”, agregó. . . . . #horror #terror #felicitykadlec #zombie #casar #marryme #doll #zombiedoll