Abogada boricua de Joaquín Guzmán : “Yo soy ‘team Chapo’ hasta el final”

Mariel Colón Miró confía en la inocencia de su cliente y se prepara para apelar el veredicto de culpabilidad

“Yo no me voy para ningún lado, yo soy ‘team Chapo’ hasta el final”.

Con esta seguridad Mariel Colón Miró, la abogada boricua del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se prepara para el proceso de apelación del veredicto de culpabilidad contra su cliente que fue acusado por liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Colón Miró, quien dijo sentirse decepcionada, afirmó que el juicio, que culminó el pasado martes, no fue justo al indicar que los abogados de El Chapo no pudieron exponer su teoría de defensa por “trabas” que les puso el tribunal.

El equipo legal del narcotraficante está compuesto por seis abogados del bufete Michael Lambert y su teoría se centraba en que Guzmán Loera no era el líder del famoso cartel de Sinaloa, en México, y que solo era un socio.

“No estamos diciendo que el señor Guzmán es una palomita blanca o que no tuvo participación. Lo que es nuestro argumento, basado en el cargo mayor que se le estaba imputando, que era ser el organizador y líder de una empresa criminal, era que ‘El Chapo’ Guzmán no es el líder del cartel de Sinaloa, que quien era el líder del cartel de Sinaloa era Mayo Zambada”, explicó.

Según la abogada natural de Carolina, Zambada es un narcotraficante mexicano contra el que pesa una orden de arresto por parte del gobierno de Estados Unidos con una recompensa de $5 millones para dar con su captura.

Precisamente, dos de los hijos de Zambada están arrestados en Estados Unidos y uno de ellos testificó en contra de El Chapo, así como un hermano de este.

“Nuestra teoría es que él no fue el líder. El líder fue una persona que nunca fue arrestado, pese a que su hermano y sus hijos están aquí (en el juicio) proveyendo información de otros, pero no de su propio padre y hermano”, subrayó.

Aunque esta teoría no convenció al jurado compuesto por once personas, Colón Miró aseguró que la sostendrán en la apelación del veredicto.

Sobre por qué no tuvieron éxito, la abogada aseguró que “cuando se iba desarrollando el juicio nos pusieron barreras y más barreras para que cierta información no saliera y creo que eso impidió que nuestra teoría fuera más clara”.

Tras el veredicto

Una vez el juez del tribunal federal de Brooklyn, Brian Cogan, anunció el veredicto del jurado, Colón Miró dijo sentirse decepcionada, pero no sorprendida.

Añadió que tanto los abogados como Guzmán Loera estaban claros de que un veredicto de culpabilidad era posible.

Según la joven licenciada, desde que se seleccionó el jurado, el equipo legal de la defensa sabía que el camino sería cuesta arriba.

“De entrada en la selección del jurado nosotros supimos que las posibilidades para el señor Guzmán eran mínimas, no por la evidencia que había, porque yo entiendo que había falta de evidencia, sino porque dimos con la desventaja de que no había persona que no conociera al señor Guzmán”, señaló.

Otro de los señalamientos de la abogada fue que el jurado no estuvo secuestrado por los tres meses que duró el juicio.

“A lo mejor sin querer pueden haber escuchado noticias y nunca eran noticias positivas. Digo una opinión negativa porque yo tuve el placer de conocer al señor Guzmán y no es para nada el monstruo que lo hacen ver en las noticias, en las series de televisión y en los libros”, puntualizó.

Pese al veredicto, Colón Miró aseguró que su cliente se encuentra “tranquilo” desde que escuchó la decisión del jurado en la sala.

Igualmente, dijo que la esposa del narcotraficante, Emma Coronel, se mostró “fuerte”.

“Él (Guzmán Loera) se quedó muy tranquilo, creo que ya él sabía internamente, pues que era una posibilidad alta”, indicó.

Tras el anuncio del veredicto, los abogados pudieron reunirse con El Chapo. La licenciada puertorriqueña contó que fue un momento tenso, pues nadie se atrevía a “romper el hielo” en la conversación.

Colón Miró relató que Guzmán Loera fue el primero que habló diciendo: “Ánimos, chicos, esto no acaba aquí”.

Y es que este es el inicio de un nuevo proceso en el que el narcotraficante experimentará una nueva etapa en su vida.

El 25 de junio el juez Cogan anunciará la sentencia en su contra y luego será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

Trascendió que el gobierno estadounidense planifica trasladarlo a la prisión ADX “Supermax” en Florence, Colorado.

Ante esto, Colón Miró se mostró preocupada por el estado emocional de su cliente y hasta anticipó que pudiera caer en depresión y que la pérdida de memoria se acelere.

“Va a estar falta de contacto humano por el resto de su vida, y eso tiene un impacto emocional y mental muy grande en la salud de una persona. Así que sí, es muy preocupante que la salud mental y física de nuestro cliente se deteriore aún más”, expresó.

Hasta el momento, el equipo legal deEl Chapo permanece intacto, pero será el propio narcotraficante el que decida el futuro de quienes lo representación en la apelación del veredicto de culpabilidad en su contra.

También permanece intactas las interrogantes de la financiación de la defensa, de lo cual Colón Miró declinó hablar.

La abogada boricua está confiada en que permanecerá en el caso.

“Yo no sé si el equipo va a cambiar, no sé cuáles son los planes que el señor Guzmán tenga. Pero si el señor Guzmán me quiere en su equipo, aquí yo voy a estar. Perdimos este ‘round’ de la batalla, pero la batalla no está perdida”, acotó.