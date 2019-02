6 alimentos quema-grasa que debes comer si quieres bajar de peso

Sus efectos pueden sorprenderte gratamente

Es cierto que, a la hora de perder peso, no existe la magia. Pero lo que sí existen son alimentos que, por su propiedades, pueden ser de gran ayuda.

Una muestra de ello son estos alimentos quema-grasa que debes comer si quieres bajar de peso, y que han sido recomendados por Perri O. Blumberg, experta en nutrición de Eat This, Not That!

Tomates

Gracias a su combinación de agua y potasio, los tomates eliminan el exceso de agua y sodio en el cuerpo, lo que de inmediato reduce la hinchazón del cuerpo y, especialmente, del vientre. Son además muy bajos en calorías y pueden consumirse fácilmente crudos o para condimentar otras comidas. Eso sí, trata de consumirlos de la manera menos procesada posible.

Kiwis

Estas pequeñas y ácidas frutas tienen una propiedad muy especial: contienen actinidina, una enzima natural que ayuda a digerir las proteínas en el cuerpo. Además, su fibra prebiótica es sumamente sana para la salud intestinal.

Manzanas

Come las manzanas como más te gusten: crudas, horneadas o con canela, pero siempre antes de la comida. Su buena cantidad de fibra ayuda a comer menos al incrementar la sensación de plenitud en el estómago.

Ciruelas secas

La fama de las ciruelas para evitar el estreñimiento es bien conocida, gracias a su alto contenido de fibra. Pero no toda la fibra de esta fruta seca es igual: mientras su fibra insoluble ayuda a mejorar la función del tracto digestivo, la fibra soluble ayuda a reducir el colesterol, regular el azúcar y, sobre todo, a sentir saciedad.

Té verde bien caliente

Consumir cuatro o cinco tazas de este té diariamente puede lograr resultados sorprendentes en la grasa abdominal. Su contenido de polifenoles ayuda a mejorar el metabolismo y quemar más calorías. Aprovecha que el invierno continúa a todo y cuando necesites una bebida caliente, opta por el noble té verde.

Pistachos

¿Tienes ganas de un snack crujiente, pero saludable? Los pistachos son perfectos para ese momento. Un puño de estas semillas contiene grasas saludables, proteínas y fibra que te ayudarán a controlar el hambre. Y lo más importante: son mucho mejor opción que abrir una bolsa de chips o galletas con alto contenido de sal, carbohidratos y grasas que no son nada recomendables, mucho menos si quieres perder peso.