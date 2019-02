Actriz porno Diana Rius demandaría a Nacho Vidal si se confirma que el actor tiene VIH

La chica asegura que está preparando los documentos con su abogada para denunciarlo por manchar su imagen

Diana Rius es una de las tantas actrices porno que ha grabado con el español Nacho Vidal, quien hace una semana cimbró a la industria XXX europea, cuando varios portales aseguraron que tenía VIH.

Ahora está jovencita le manda un mensaje al semental a través del portal Jaleos, pues asegura que podría demandarlo.

“Más le vale a Nacho que no me dé positivo. Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada la documentación para denunciarlo por manchar mi imagen“, dijo.

La jovencita, quien en redes se asume como “viajera” agregó que fue la representante de Nacho Vidal quien le informó la noticia.

“A mí me llamó su representante el día 13 de febrero diciéndome que una chica con la que Nacho había trabajado anteriormente, y también conmigo, le había dado positivo el VIH y que se estaban haciendo pruebas. A mí él, Nacho, personalmente no me lo ha dicho, pero su representante me llamó“, compartió.

Máxima preocupación por la salud de Nacho Vidal tras salir a la luz que padece sida https://t.co/BJywHDDBOe — ABC.es (@abc_es) February 14, 2019

Incluso Diana agregó que hasta ha pensado que es una treta publicitaria por parte de Nacho.

“Está clarísimo que va a sacarle partido a este tema sentándose en un plató de televisión. Si está tan callado, algo trama. Eso está claro, está dejando que todo el mundo hable de él“.

Hasta el momento Vidal no ha aclarado su situación, solo su madre salió a defenderlo.

POR: Elizabeth García