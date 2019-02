Se conocieron por Facebook y su primera cita casi le cuesta la vida

View this post on Instagram

Elaine Caparroz, la ex mujer de Ryan Gracie y madre de Rayron fue atacada por Vinicius Serra, un presunto practicante de Jiu Jitsu que conoció por internet. El sujeto parece haber sido invitado a su apartamento pero en el lugar la atacó y torturó de 1:00 a 5:30 AM hasta ser detenido por la policía. Kyra Gracie compartió las imagenes de la víctima y el agresor (última imagen), recomendando a todos a tener cuidado con quienes conocen a través de las redes sociales. Según la policía el detenido asegura no recordar los hechos y su defensa alega que tuvo un episodio psicótico. Le deseo pronta recuperación a la señora y que se haga justicia con su agresor.