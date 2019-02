Víctima de la guerra de Guatemala, lesionado de por vida y en proceso de deportación

Fue reclutado a la fuerza por el Ejército y ahora está discapacitado para siempre

A Pablo Chanax Tecum, el conflicto armado de Guatemala de la década de los 80 no solo lo dejó lesionado de por vida, sino que al escapar a Estados Unidos para ponerse a salvo, no ha podido arreglar su estatus migratorio y está en proceso de deportación.

“A consecuencia del balazo que me dio la guerrilla he quedado semiparalizado y sin poder trabajar”, cuenta el hombre de 48 años.

El indígena guatemalteco era un joven de 18 años cuando fue forzado por el Ejército de Guatemala a unirse a sus filas.

“Nadie quería unirse al Ejército. Los comisionados hacían rondines cada mes en busca de muchachos para enrolarlos contra su voluntad”, platica Pablo en un español limitado, ya que su primera lengua es el quiché.

En 1987 salió muy temprano con su padre y su tío a talar un árbol para hacer leña.

“Vimos venir a dos comisionados. Me preguntaron mi edad. Les dije que tenía 18 años. Me tomaron de cada brazo, y me dijeron que tenía que acompañarlos”, recuerda.

Su padre, que caminaba unos pasos adelante, corrió con su hacha y su lazo para evitar que se lo llevaran, pero los representantes del Ejército le dijeron que no se opusiera, que no me podían soltar y que fuera a hablar con los jefes militares.

“Sentí mucho miedo. Temí morir a causa de una bomba. Muchos soldados morían cuando les estallaba un explosivo”, recuerda.

Su padre se dirigió al cuartel militar, pero nada pudo hacer para evitar que el hijo fuera reclutado.

“Tenía que servir 30 meses en el Ejército antes de que me pudieran dejar libre. Si escapaba, la misma milicia me mataban” cuenta.

Al año y miedo de andar con el Ejército, recibió un balazo en la cabeza que casi le cuesta la vida.

“Me dijeron los oficiales que me salvé de milagro”.

Vivo, de “milagro”

El ataque ocurrió un día que los jefes militares lo mandaron a él y otros soldados a un sembradío a cortar fruta.

“Nos advirtieron que en el cultivo podía haber miembros de la guerrilla. Nos llevamos nuestras armas, pero no habíamos llegado cuando nos atacaron. A mi me pegaron un balazo en la coronilla de la cabeza que me golpeó el hueso”, dice.

Pablo recuerda que herido y chorreando en sangre, alcanzó a llegar al destacamento militar. “De ahí me trasladaron en un helicóptero al hospital. Pasé 20 días antes de que me dieran de alta”, platica.

Cuando se recuperó, se reintegró al servicio militar. Cuando por fin el Ejército lo dejó en libertad, familiares y amigos le aconsejaron que se fuera del país porque de otra manera, la guerrilla lo podía identificar y matar.

A los 22 años, en 1992, Pablo tomó camino hacia Estados Unidos. “Le pagué a un coyote que me trajo desde Guatemala, 1,000 dólares”, relata.

Pero en el primer intento, la Patrulla Fronteriza lo pescó y lo regresó a México. “Ese mismo día, reingresamos al país, y logramos cruzar finalmente”.

Pablo se instaló en Los Ángeles y empezó a trabajar en la costura. Años más tarde, Catarina González – a quien había conocido en Guatemala – se vino a alcanzarlo y se casaron.

Las secuelas del balazo

Todo iba bien, hasta que en 1995 el guatemalteco empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes y fue llevado de emergencia al hospital.

“Me dijeron que tuve una hemorragia en el cerebro a consecuencia del balazo que recibí durante el conflicto armado”, dice.

En 2014, los dolores de cabeza volvieron y tuvo que volver a ser hospitalizado. Solo que esta vez las secuelas del golpe causado por el proyectil, fueron mayores.

“Perdí fuerza y movimiento en el brazo derecho, y ya no tengo balance. Camino como si anduviera borracho. En la costura ya no me quieren contratar porque aunque puedo hacer el trabajo, mi desempeño es muy lento. Ellos quieren rapidez”, explica.

Desde entonces, el indígena se quedó sin empleo. Aún le esperan otras cirugías. Es su esposa quien sostiene el hogar con su trabajo en la costura y a los tres hijos que tuvieron y nacieron en Estados Unidos, Víctor de 16 años, Ana de 11 y Jacqueline de 5.

Apenas si les alcanza; los cinco viven en un cuarto que les rentan por 700 dólares en el área del parque Lafayette, en la zona de Pico-Union de Los Ángeles.

Y los problemas no le han faltado. Fue víctima de robo de identidad y se ha visto obligado a pagar 30,000 dólares por la segunda cirugía que le hicieron. “El hospital no me creyó que yo no estaba trabajando sino en cama, pero es que la persona que robó mi número de seguro social lo usó para trabajar”, comenta.

Limbo migratorio

Pablo no solo está preocupado por su incapacidad física que lo ha dejado sin poder proveer un sustento a su familia, sino por su estatus migratorio.

“Solicité el asilo político, y cada dos años me dan un permiso para trabajar”, cuenta.

El problema es que la corte emitió un dictamen en contra de darle el asilo porque el conflicto armado terminó y se firmaron los Acuerdos de Paz. Supuestamente Pablo ya no corre peligro si regresa a Guatemala.

“Yo aún tengo miedo de regresar. Solo por mi madre, me gustaría ir. No la veo desde 1992 cuando vine a Estados Unidos”, explica.

Sobre Pablo pesa una orden de deportación que le salió cuando le negaron el asilo. Bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha implementado políticas muy agresivas contra los inmigrantes, sus temores son mayores.

“Tengo mucho miedo a que me deporten, por mi vida, y porque no quiero separarme de mis hijos”, dice.

Pero en medio de su angustia, y de los dolores que sufre en el cuerpo a consecuencia del balazo que le dio la guerrilla, dice que no pierde la esperanza de poder obtener la residencia algún día.

Muchos Pablos

Byron Vásquez, director de la Casa de la Cultura de Guatemala, afirma que Pablo es la punta del iceberg de un problema mayor que comprende a unos 100,000 guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos en limbo legal.

El conflicto armado en Guatemala se inició a mediados de los 70 pero se agudizó a principios de la década de los 80.

Los Acuerdos de Paz se firmaron el 29 de diciembre de 1996. Cuando Pablo dejó Guatemala, en 1992, los acuerdos estaban apenas tomando forma y la guerra seguía. “Fueron años de muchas violencia en Guatemala”, dice Vásquez.

“Son guatemaltecos que vinieron entre 1990 y 1996 cuando se firmaron los Acuerdos de Paz y quedaron fuera del beneficio del asilo que se les dio a otros centroamericanos bajo el programa ABC de 1990, que se consiguió gracias a una demanda puesta por las iglesias bautistas contra el gobierno federal para que cumpliera su promesa de apoyar a los refugiados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua”, explica.

Lo que ha sucedido con estos guatemaltecos como Pablo es que han sido deportados o tienen órdenes de deportación o viven escondidos con la esperanza de que sus hijos les puedan conseguir la residencia cuando cumplan los 21 años. “Una verdadera desgracia”, dice Vásquez.