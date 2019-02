AMLO desata polémica por presionar con mando militar en Guardia Nacional pese acuerdo de Morena

El mandatario asegura que las Fuerzas Armadas deben controlar el nuevo cuerpo de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá en su idea de que las Fuerzas Armadas estén al frente de las labores de seguridad pública, para combatir el crimen y la violencia.

A pesar del acuerdo que se alcanzó en el Senado, entre Morena y el resto de los partidos políticos, el Mandatario fustigó a quienes han criticado su propuesta.

“¿Qué quieren los de la Oposición, los conservadores? ¿que fracasemos? ¿para eso es la Oposición?. Se me hacen muy mezquino, porque, además, no me voy a dejar, soy perseverante. No voy a echarme para atrás”, expresó.

“Cuando hablo de que es un doble discurso y de que hay simulación es que, por un lado, piden el apoyo del Ejército los gobernadores del PAN, los Gobernadores del PRI, y por el otro dicen: no a la militarización. ¿En qué quedamos?”.

El Mandatario evadió los cuestionamientos directos sobre si avala o no el acuerdo de la Cámara alta para que el mando de la Guardia Nacional sea civil.

En respuesta, se limitó a insistir en que necesita de la disciplina, capacidad y lealtad de los elementos castrenses para hacer frente al crimen.

“Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia”, expresó.

“No queremos ser simuladores. No vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema, no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó”.

“¿Estaría de acuerdo en un mando civil?”, se le preguntó.

“Es como lo propusimos, para que no haya ningún problema. Eso ya se está viendo, esto en particular, eso se está viendo”, dijo.

Aunque pidió esperar a mañana, para que se consume hoy la votación en el Senado, el tabasqueño respondió, a pregunta expresa, que se analiza la posibilidad de vetar la reforma, en caso de que no cumpla con sus expectativas.

“¿Habría veto presidencial?”

“Están analizándolo, lo van a ver, lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo del Ejército, entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo. Son 220 mil elementos. Es la institución que más infraestructura tiene en el País”, contestó.