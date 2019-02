Exponen la farsa de “Exponiendo infieles” por Badabun, y parece ser de grandes proporciones

Pillaron a la "chica Badabun" en plena mentira

La lógica dice que un verdadero infiel no entregaría libremente su celular a desconocidos para que rebusquen en sus intimidades, porque como dice un popular refrán, “el que busca, encuentra”; mucho menos, delante de su pareja oficial, y, menos aún, delante de una cámara.

Sin embargo, ése ha sido el “modus operandi” del exitoso programa “Exponiendo infieles”, de Badabun, al que muchos se han sometido a cambio de dinero.

Y los usuarios que siguen los episodios mediante su canal de YouTube y otras redes sociales muchas veces creen sin cuestionar los argumentos de las escenas que se transmiten por redes.

Pero hubo una usuaria de Facebook, identificada como Norma González, que habría dejado al descubierto y con pruebas lo que algunos sospechan: que ciertos capítulos del programa serían falsos y no historias real como las promueve Badabun.

El desenmascaramiento inició luego de que González viera el episodio 64 del programa como parte de un especial por el Día de San Valentín. En dicho caso, Lizbeth Rodríguez, mejor conocida como la “chica Badadun” expone a un presunto infiel poco antes de casarse, por lo que se suspende la boda o al menos, eso es lo que se expresa en parte del clip.

El supuesto traicionero estaría engañando a su pareja con su prima, a quien también se le ve en cámara.

El drama lo extendieron al punto de que Rodríguez, entre llanto, se disculpó posteriormente con la audiencia por el daño que pudo haber causado.

“Amigos, llegué a mi límite… ya no puedo con esto, cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme”, dijo en una transmisión en Instagram.

Sin embargo, una búsqueda de la cibernauta en las cuentas de las redes sociales de los participantes bastó para darse cuenta que los nombres de los involucrados eran falsos, al igual que las relaciones familiares que se adjudican en el video.

Incluso, la mujer expone que se puso en contacto con uno de los personajes que le confirmó que todo era una farsa.

“¿Sabes que es actuado, cierto? ¿Cuándo has visto una boda a la que solo van dos primas?”, habría contestado el involucrado. “Pues es mentira. Estuvo entretenido el video pero no es para tanto. Con razón me llueven las solicitudes y mensajes”, agregó.

González compartió por su cuenta de FB los hallazgos.

Ni la “chica Badadun” ni el resto del equipo ha reaccionado a los señalamientos.

Todo indica que esta vez la tortilla se viró…y, ¡de qué manera!