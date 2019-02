Nacho ‘La Criatura’: Todos los detalles del histórico concierto de ayuda a Venezuela

Y le contesta a Chyno si cantarán o no juntos

Alejandro Sanz, Maná, Luis Fonsi, Jeancarlos Canela, Juanes, Maluma, Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Paulina Rubio, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Reynaldo Armas y quien es uno de los productores del evento, Nacho Mendoza, nos algunos nombres de quienes serán los artistas que se subirán al escenario montado para este próximo viernes 22, en le ciudad de Cucuta, exáctamente en el puente bilateral llamado ‘Tiendita’ entre Colombia y Venezuela, con el fin de pedir paz para este país, y alcanzar la meta de recaudar 100 millones de dólares, para la ayuda humanitaria de quienes llevan años sufriendo falta de remedios, tratamientos médicos y algo tan básico como alimentos.

Bajo el título de Concierto ‘Venezuela AID Live’, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos estos cantantes, más varios políticos incluido el presidente de Colombia, Iván Duque, y el propio Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se harán presentes en el escenario de Tiendita, con el único fin de pedirle al mundo ayuda. Sí, al mundo porque la cadena Caracol tendrá la transmisión que le abrirá a quien, en cualquier parte del mundo, quiera tomarla durante esas horas de transmisión.

En exclusiva hablamos con Nacho, quien junto al billonario Ricard Branson, empresario que comenzó con esta idea y dona toda la logística y la infraestructura, y la Fundación Solidaridad por Colombia, está a cargo de este acto de amor y solidaridad para su país.

“Es como un efecto dominó de muchas cosas que vienen sucediendo a través de los años, y con muchos ciudadanos venezolanos alrededor del mundo, que han tratado de hacer algo por mitigar el tema de la crisis…. Se han reunido a recolectar insumo, medicinas, alimentos no perecederos para enviar a Venezuela a través de eventos, no de esta magnitud. Esto ha venido sembrado ideas en la cabeza de muchas personas, como en la de Richard Branson, quien tiene la oportunidad de ayudar económicamente y a nivel de logística a que este tipo de evento se lleve acabo. El tema Venezuela ya no es a nivel de país, es a nivel global, tratando de defender la democracia de los países hermanos”, comienza explicando Nacho sobre cómo nació la idea.

Pero, ¿cómo se involucró Nacho en esto como protagonista de la logística en cuento a los artistas?

“Venezuela ha sido noticia mundial en los últimos años, y se ha incrementado en los últimos meses con la llegada del personaje reconocido por muchos como el presidente, Juan Guaidó, que ha dado una nueva esperanza para los venezolanos. La intervención el tema de diálogo y exposición del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) ha sido importante para que la gente quiera sumarse a la ayuda humanitaria… El equipo de Branson estuvo en contacto con un gran equipo de producción de Colombia, que se comunicó a mi equipo de producción y le hemos dado rienda suelta”.

Como hemos visto a lo largo de la semana, fueron muchos los artistas que dijeron que ‘Sí’, de los que veremos el próximo viernes en el escenario y de los que no como por ejemplo, Olga Tañón o Franco de Vita, quienes manifestaron querer ir pero recibir como respuesta que no hay ya más espacio. Ante esto, le preguntamos a Nacho, la posibilidad de que se extienda a otro día más y todos estén presente.

“Alcanza un día, buscar un espacio entre 15 y 25 minutos y de actuación, y sobre todo meter a los artistas más famosos a nivel global entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde que es la hora de transmisión global, para que nosotros poder hacer que donen y acercarnos a la meta de los 100 millones de dólares”.

Entre los artistas confirmados, pero no en la lista oficial es su ex compañero, Chyno Miranda con quien tuvo hace unos años una fuerte disputa.

Chyno publicó un video en donde lo invita a Nacho a trasladar esa fraternidad y unión que pide el evento, a ellos mismo y su actual no relación personal. Pero esto es lo que La Criatura, le manda a decir.

“Yo no manejo la logística de Chyno, yo estoy trabajando con mi equipo en todo lo que es la permisología de los artistas que van a estar tocando desde las 11 a las 6 de la tarde que son Alejandro Sanz, Maná, Paulina Rubio, Luis Fonsi, Maluma, Ricardo Montaner, Juanes… Entiendo el alegato de mi ex compañero, pero mi mente en este momento y en la de mi equipo no está lo que vaya a suceder con Nacho sobre el escenario, no tengo problema de ponerme mi camisa de producción y correr de aquí para allá para que un artista suba al escenario.

En este momento más que un artista, yo estoy formando parte de la organización del evento. No tengo problema de cantar con él si se pone un espacio, pero prefiero poner eso a la orden de un artista mucho más importante que yo, para que este artista nos ayude a nosotros a llegar a juntar los 100 millones… Yo creo que ese encuentro entre nosotros está dirigido solo al público venezolano”.

Otro de los artistas que se esperaba que fuera invitado al concierto, es el músico Efraín González, quien como te contamos, compuso una canción después de que Juan Guaidó se proclamó presidente interino, y no solo se convirtió rápidamente en viral, sino también en el himno de esta nueva etapa que comienza Venezuela.

Sin embargo, Nacho nos contestó lo siguiente sobre esto:

“Yo creo que no solamente se trata de un sentimiento nacional, sino que hay mucho más en juego, no se trata de lo que sintamos nosotros los venezolanos, tenemos que contar con la empatía de todo el mundo, solos no podemos. Quizás ponemos una cara de alguien muy talentoso que un español no entienda, que un africano no entienda, y estamos perdiendo una voluntad de donación. Ojalá todos podamos, yo quiero hablarle a mis compatriotas y colegas que tienen la disposición y quieren colaborar, pero es difícil… El que quiera venir que se acerque y vea que puede aportar. Yo estoy dispuesto a montarme una caja en el hombro y de eso se trata, no esperar una invitación, si de verdad quieres aportar algo, empieza por las redes invitando a que donen. Lo más importante no es quien va a participar, sino que se cruce la ayuda humanitaria, y se logren los 100 millones”.

¿Qué sientes tú al ver todos los ‘Sí’ de tus colegas ante un hecho histórico?

“Me parece maravilloso contar con colegas que sabemos que tienen una agenda completamente full, y que hicieron una pausa para apoyar al pueblo venezolano, se siente maravilloso porque creo que estamos encaminados a un mejor mundo, donde no existan frontera, ni nacionalidad, y que por encima de la nacionalidad esta la humanidad, y que nos tenemos que unir como hermanos y proteger las integridad del prójimo… No podemos hacernos la vista gorda, porque tenemos ciertos privilegios… No hay divismos, ninguno ha exigido una remuneración, lo más sencillo posible, de hecho se está utilizando mi banda base para que sea la banda de muchos de los artistas”.

Se espera que el 22 sea un día que quedará en la historia de la humanidad, pero sin duda es una antesala al 23 de febrero, donde la ayuda humanitaria, ya sea de la que viene de este concierto, como la que está mandado de diferentes partes del mundo, entre a Venezuela, pese a que Nicolás Maduro, haya cerrado todas las fronteras. Nacho, ¿estará presente ese día?

“Definitivamente tengo que estar, y no puedo escudarme detrás de la gente, en esto no hay vuelta atrás y si vamos a ser valientes de tras de un teléfono, vamos a ser valientes también en persona cuando realmente se vive. Hay que acompañar y caminar para que se abra el paso a la ayuda humanitaria, y Nacho tiene que estar ahí”.

Para quienes quieran donar para alcanzar la meta de estos 100 millones de la ayuda humanitaria solo tienen que entrar a la página de Venezuela AID Live.