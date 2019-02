¿Hay un momento correcto para las relaciones sexuales tras el parto?

A las parejas usualmente se les dice que esperen seis semanas tras el nacimiento de un bebé para volver a tener relaciones sexuales. Pero una nueva investigación resalta que no hay un momento “correcto” específico para todo el mundo.

La experiencia postparto de cada mujer es distinta, explicaron los investigadores. Alguien que tuvo un parto muy difícil y necesitó puntos podría pensar que seis semanas es demasiado pronto. Pero una mujer que tuvo un parto sin incidentes podría tener inclinaciones amorosas de nuevo tras apenas un par de semanas.

“La cronología de las seis semanas está bien establecida, pero no pudimos encontrar evidencias que la respaldaran”, señaló la autora principal del estudio, Andrea DeMaria, profesora asistente en el Colegio de Ciencias de la Salud y Humanas de la Universidad de Purdue, en Lafayette, Indiana.

En realidad no hay una respuesta universal respecto al momento de continuar con la actividad sexual, comentó. Los autores del estudio sospechan que la cronología de seis semanas se convirtió en el estándar porque coincidía con una revisión postparto típica.

Pero el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists), junto con varios grupos más de salud de las mujeres, actualizaron hace poco las directrices de la atención postparto. Los grupos recomiendan que las mujeres se hagan una revisión en un plazo de tres semanas tras el parto, con una cita de seguimiento antes de las 12 semanas tras el parto.

En este estudio, los investigadores preguntaron a 70 mujeres de Carolina del Sur sobre temas relacionados con la salud reproductiva.

DeMaria dijo que varios factores evitaban que las mujeres reanudaran el sexo. “Encontramos que algunas mujeres simplemente no se sentían seguras sobre sus cuerpos, o que tenían dolor e incomodidad, o que solo estaban cansadas y exhaustas por cuidar a un nuevo bebé“, apuntó.

Otra autora del estudio, Stephanie Meier, estudiante doctoral en la Purdue, dijo que varios factores psicológicos pueden ser una barrera para reanudar las relaciones sexuales.

“Las mujeres quizá no se sientan mentalmente preparadas o estén nerviosas, sobre todo si intentaron tener relaciones sexuales y la primera vez no les fue bien. La imagen corporal también es una preocupación, y algunas mujeres no se sienten demasiado cómodas respecto a los cambios en sus cuerpos”, explicó Meier.

Muchas mujeres recordaron que el médico les recomendó el periodo de seis semanas, y a algunas les recomendaron 40 días, que son casi seis semanas.

“Seis semanas; eso fue lo que el médico dijo”, indicó una mujer. Otras pensaban que el periodo de seis semanas significaba que eso era lo que su cuerpo necesitaba para recuperarse del parto. “Esperamos seis semanas porque quería que todo sanara bien”, dijo otra.

Algunos médicos dijeron a las nuevas madres que podían tener relaciones sexuales de nuevo cuando lo desearan.

Roseanne Seminara, directora de partería en el Hospital Metodista NewYork-Presbyterian de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, dijo que “no estoy segura sobre cómo seis semanas se convirtió en el número mágico”.

La sanación tras el parto es un proceso, y las mujeres deben reanudar la actividad sexual cuando sientan que es correcto, enfatizó Seminara, que no participó en el estudio.

Dijo que lo mejor es esperar hasta que ya no esté sangrando. “El sangrado significa que el interior del útero, el revestimiento uterino, no ha sanado del todo”, añadió Seminara.

Las mujeres podrían mostrarse renuentes a reanudar la actividad sexual si recibieron muchos puntos, o si tienen resequedad vaginal. A veces, el recuerdo del dolor del parto es un disuasorio, anotó.

Pero Seminara comentó que “la fatiga es el principal enemigo de la reanudación de la intimidad”.

Para DeMaria, la comunicación en la pareja es clave. “Hablen sobre sus deseos, intereses y necesidades”, aconsejó.

Y su usted o su pareja tiene inquietudes o un temor continuo o ansiedad sobre reanudar la actividad sexual, recomendó pedir ayuda a su proveedor de atención de la salud.

Los resultados del estudio aparecen en una edición reciente de la revista Culture, Health and Sexuality.

Más información

Para más información sobre la recuperación tras el parto, visite la Oficina para la Salud de la Mujer de EE. UU.