Por qué es tan importante evitar el sobrepeso

Todo el mundo habla de que es necesario mantener un peso saludable, pero pocos tienen claro la importancia de lograrlo. Este no es un asunto de estética o de verte mejor, sino de mantener tu salud.

La Clínica Cleveland dio a conocer los reveladores resultados de una encuesta que llevaron a cabo. El 88% de los participantes entiende que hay una relación entre el peso saludable y la salud del corazón, pero la mayoría de los estadounidenses hace poco o nada para combatir el sobrepeso.

La encuesta también encontró que el 74% está preocupado por su peso, el 65% está preocupado por tener una enfermedad cardíaca debido a los kilos de más, el 43% ha intentado realizar cambios en la dieta para perder peso y el 40% de los que tienen sobrepeso dice que no tiene cuidado con los alimentos que come. Dicen los autores que estos resultados son consecuencia de que los estadounidenses no comprenden completamente el impacto de la obesidad en su corazón y en su salud, en general.

Las personas con obesidad son más propensas a tener diabetes 2, presión arterial alta (hipertensión), niveles altos de colesterol y triglicéridos, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, algunos tipos de cáncer, cálculos biliares y problemas del hígado. El exceso de peso afecta, además, los huesos y las articulaciones y puede causar apnea del sueño (dejar de respirar mientras duermes), que a su vez produce fatiga y problemas de concentración.

Aunque se trata de una encuesta en línea que contó con 1,002 participantes, la institución aclara que se trata de una muestra representativa a escala nacional, según los datos del censo de edad, género, etnia y logros educativos. De esta manera reunieron información sobre las percepciones de los estadounidenses sobre la salud del corazón y el peso.

La necesidad de informar más

La enfermedad cardíaca es la causa de muerte número uno en el mundo y la obesidad es uno de los grandes factores de riesgo. En Estados Unidos, el 40% de la población (unos 93 millones de personas) son obesos, de acuerdo a los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las mujeres con una medida de cintura mayor a 35 pulgadas (89 centímetros) y los hombres mayor a 40 (102 centímetros) tienen más riesgo de enfermedades del corazón y diabetes tipo 2. Por supuesto, tener un factor de riesgo no significa aparecerá la enfermedad, pero sí aumenta considerablemente las probabilidades.

¿Por qué cuesta tanto bajar de peso?

“La mayoría de los estadounidenses entienden de manera abstracta que el sobrepeso o la obesidad no son buenos para su salud, pero parece que no estamos entendiendo que las principales causas de muerte y discapacidad (accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedad arterial coronaria) se ven afectadas negativamente por el aumento de peso”, dijo en un comunicado Steven Nissen, presidente de medicina cardiovascular de la Clínica Cleveland.

Los expertos atribuyen esta realidad a que es posible que la población aún desconoce ciertas aspectos que se suponen básicos, como qué comer para mantener la salud del corazón. De hecho, la mitad de los encuestados cree consumir edulcorantes artificiales es una forma saludable de perder peso y el 18%, que su dieta no tiene nada que ver con la salud cardíaca.

Agregó Nissen que es necesario hacer un mejor trabajo para educar a los pacientes y al público sobre las consecuencias del exceso de peso. “Un paciente solo necesita perder el cinco por ciento de su peso corporal para comenzar a ver importantes beneficios para la salud”.

