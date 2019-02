Se complica caso por muerte de Susana Carrera, CJNG de “El Mencho” dice que fueron Los Zetas

Al esposo de la empresaria veracruzana se le vinculó con el cartel de Los Zetas en narcomantas que fueron colocadas previamente frente al edificio de la Policía de Veracruz

La pesquisa sobre el asesinato de la empresaria veracruzana Susana Carrera, en Coatzacoalcos, se complicó este viernes con la aparición de nuevas narcomantas en el estado.

Aunque el nombre de los presuntos responsables se invierte, a juzgar por los más recientes reportes de medios mexicanos, la lucha la siguen protagonizando dos carteles rivales: el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Zetas.

Justo después de que el cuerpo de Carrera fuera hallado decapitado la semana pasada en la colonia Benito Juárez, mantas fueron colocadas frente a la Policía de Veracruz en las que el CJNG se atribuía la ejecución. En el mensaje se indicaba que era en respuesta a supuestos vínculos del esposo de Carrera, Luis Manríquez, con Los Zetas. Esta información sobre presuntas asociaciones del comerciante con grupos delictivos no ha sido confirmada por las autoridades.

Presuntos integrantes del #CJNG se adjudicaron el secuestro y asesinato de la empresaria, Susana Carrera, y acusan al esposo de apoyar a #LosZetas. Dejaron una manta frente a las instalaciones de la policía de #Veracruz, en #Coatzacoalcos pic.twitter.com/xL7rpbJTun — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 19, 2019

Los informes oficiales al momento señalan que Manríquez no había pagado la suma de cuatro millones de pesos (unos $200,000 dólares) que se le requirieron por el rescate de la mujer.

Pero la tarde del viernes medios como La Verdad Noticias reseñaron que, mediante varias narcomantas, en puentes peatonales de Nanchital, Acayucan, San Juan Evangelista y Mundo Nuevo, el cartel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) se deslindó del asesinato de la empresaria y se lo atribuyó a la organización rival de Los Zetas.

”El Cartel de Jalisco Nueva Generación no roba, no extorsiona y no secuestra. Mata a la porquería que hace daño a la sociedad, como lo hacen Los Zetas y toda la escuela, vieja o nueva, que son la misma porquería. Hacemos esta aclaracion porque el Cartel de Jalisco Nueva Generación no tiene nada que ver con los secuestros que han ocurrido en la zona sur, ni la despiadada muerte de la señora Susana Beatriz Carrera, cuyo asesinato personalmente nos vamos a encargar de vengar, cazando a los mugrosos que lo hicieron…” (sic), inicia el supuesto mensaje de la organización criminal.

El mensaje va mucho más lejos al identificar con seudónimos a los supuestos asesinos de la mujer, quien era propietaria junto a su esposo de una empresa de compraventa de aluminio.

El comunicado se menciona a “El Mamito” y “El Pana”, a quien llaman “puercos”.

“Prometemos al pueblo en general, que vamos a vengar todos y cada uno de los secuestros, cometidos por los puercos, que han sido realizados por ‘Mamito’ y ‘Pana’, cuyas cabezas ya tenemos en la mira y vamos a mostrar llegado el momento”, insisten en otra parte del mensaje.