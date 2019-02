Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, con tanguita nude y un topless para Playboy

La joven es tan ardiente y controversial, como lo fue su madre al inicio de su carrera musical

Frida Sofía publicó hace algunos días una imagen que calentó las redes sociales, porque como muchas famosas decidió posar con diminutas prendas de baño para tomar el sol. La joven modelo mostró su esplendorosa silueta luciendo una tanguita nude, imagen que también la acompañó con un sentido mensaje. “I don’t care who I lose anymore, I choose me I got the shit do do. ………………. ♡“, escribió Frida, texto que ha hecho que algunos especulen con la posibilidad de que actualmente la bella joven está soltera.

La pasada imagen es del nueve de febrero, pero su nueva colaboración con Playboy en su edición para México corresponde al 21 de febrero, y aunque la imagen, para el cierre de esta nota, lleva solo 40 minutos de publicada ya cuenta con más de 2,800 likes.