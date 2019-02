Fotos de la alfombra roja de los Premios Oscar 2019

Como cada año, las celebridades no dudaron en vestir sus mejores modelitos

Las más grandes estrellas del cine mostraron mucha sensualidad y todo el glamour durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2019.

Como cada año, las celebridades no dudaron en vestir sus mejores modelitos a la hora de desfilar previo a tan importante evento, aunque hay que decirlo, no falto algunos que otro que no acertó en su vestimenta.

Esta premiación es considerada como el reconocimiento más importantes de la industria del cine. Por lo que podrá ser vista en todo el mundo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

Aquí te compartimos algunos de los mejores looks de los famosos.