¿Qué dijeron los oaxaqueños en LA sobre Yalitza Aparicio?

Mexicanos en LA critican el racismo en su propio país y aplauden el trabajo de su compatriota

Un famoso dicho entre los oaxaqueños expresa: “Para todo mal, mezcal; para todo bien, también… y si no hay remedio: litro y medio”.Es así como 10 de ellos celebrarán este domingo si su paisana Yalitza Aparicio gana o pierda en la entrega de los premios Oscar.

Yalitza Aparicio, quien se convirtió en la segunda actriz mexicana nominada a Mejor Actriz por su papel protagónico en “Roma”, la película de Alfonso Cuarón que tiene 10 nominaciones de la Academia.

Yalitza, con sus rasgos indígenas ha rescatado sentimientos de orgullo de sus coterráneos, pero al mismo tiempo que despertó un frenesí, destapó la realidad del racismo y clasismo en México, vigente todavía en el siglo XXI.

Por si fuera poco, la intérprete del papel de “Cleo” causó la envidia de actores y actrices mexicanas “consagradas”, quienes a pesar de su larga trayectoria nunca han tenido la más mínima oportunidad de llamar la atención en Hollywood.

¿Qué dijeron?

1. Lilia Granja, de 40 años, gerente de un negocio y originaria de San Pedro Pochutla

“Los artistas latinos que estudiaron actuación tienen un poco de envidia de ella que apareció de la nada y está trascendiendo en Hollywood. Está nominada para los Oscar y tiene demasiadas entrevistas, y los que la critican ¡ninguna!, ni tampoco aparecen en las grandes revistas de espectáculos.

“Yo admiro de Yalitzia su seguridad por haberse atrevido a hacer esa película sin haber estudiado actuación; ella refleja la belleza interior que tenemos las oaxaqueñas, aunque no se vea físicamente o que no tengamos el cuerpo como las demás actrices que se operan todo. También admiro su humildad y su honradez, y porque no escondemos que venimos desde abajo o vivimos en una casita de adobe y lo que tenemos en la vida lo hemos ganado a base de esfuerzo”.

2. Valentín Granja Rodríguez de 44 años, dueño de un restaurante y originario de San Pedro Pochutla

“La verdad, nosotros los oaxaqueños nos sentimos bien orgullosos de Yalitzia. En un documental vi que la hermana era la que se había apuntado para la entrevista y al final fue ella a la que le dieron el papel en la película. Ya estaba destinado para ella.

Nosotros los oaxaqueños somos más unidos. Por ejemplo si fallece una persona aquí [en Estados Unidos] y no tiene como mandar el cuerpo a México, todos le ayudamos y de poquito en poquito juntamos el dinero para que tenga un entierro digno y que haya fiesta con mezcal.

Por eso, con Yalitza, gane o pierda, “para todo mal un mezcal y para todo bien también”.

3. Silvia Granja, de 37 años, cocinera y originaria de San Pedro Pochutla

“Yalitza es un orgullo 100% para Oaxaca porque apareció de la nada y ya es famosa. Pienso que ese señor que le llamó “pinche india” está muy mal, porque no por el color de la piel debemos ser juzgados. Todos los seres humanos somos hijos de Dios y a nadie debemos juzgar por su forma de ser o su color. Eso es discriminación de raza.

“Si ese señor [Sergio Goyri] estuviera frente a mí, le diría que es mexicano igual que nosotros, solo que nosotros somos indígenas y tenemos una cultura más rica que él no conoce, y si Yalitza gana o no gana el Oscar, eso es aparte, porque ella en la película ya puso en alto nuestra cultura, nuestra comida y nuestra sencillez”.

4. Jeanny De la Pera, de 38 años, comerciante y originaria de Magdalena Apasco Etla

“La película me conmovió en el sentido de como las empleadas domésticas que llegan fuera de la ciudad de México con el valor del amor por la familia y cómo aman también a los niños que no son suyos, y lo mismo hacen aquí, en Estados Unidos: los cuidan bien, les dan amor, cariño y afecto”.

“Mi mamá [Faustina Cuevas] fue empleada doméstica de unos americanos en la ciudad de México y me hubiera gustado que mirara la película, pero falleció hace dos años.

“Ahorita debemos festejar por Yalitza. ¿A quién no le daría envidia estar donde esta ella ahora? Muchos actores mexicanos que la critican son malinchistas; deberían estar orgullosos de ella, pero también los reporteros empujan a las personas que entrevistan para que digan estupideces, aunque depende de uno lo que debe contestar”.

5. Zeferino García Jerónimo, de 53 años, propietario de un negocio y originario de San Francisco Yateé, municipio de Villa Alta

“No soy aficionado a las películas, pero me llamó la atención “Roma” y porque Yalitza es paisana de nosotros, y cuando se trata de alguien que habla bonito de Oaxaca nos emocionamos, y más porque la han criticado mucho, tal vez por nuestra estatura o el color de la piel; muchos decimos que los güeros nos tratan mal, pero yo creo que lo hemos sentido más con nuestra propia gente que vive en la ciudad; nos hacen menos porque venimos de pueblos y cuando nos escuchan hablar nuestra lengua materna nos discriminan; en mi caso mi familia habla zapoteco y cuando era niño me daba pena hablar mi idioma frente a la gente de la ciudad.

“Gracias a la gente de Oaxaca que ha sobresalido como Yalitza y han puesto en alto el nombre de Oaxaca, nos sentimos orgullosos; hace 21 años a muchos nos daba pena ponerle nombre de oaxaqueños a los negocios porque nos daba miedo, pero ahora nos motiva a seguir trabajando para levantar nuestro espíritu como en este caso Yalitza; es admirable tener el espíritu de esta mujer y me gustaría tomarme una foto con ella, y el domingo vamos a celebrar al estilo de nuestro pueblo, con tamales, champurrado, panecitos e invitar a los amigos a convivir”.

6. Edith Paz Antonio, de 46 años, mesera y originario de San Francisco Yateé

“Me da gusto que ella [Yalitza Aparicio] este triunfando y ojala que gane el premio el domingo para que calle la boca a los envidiosos y que no quieren que los demás triunfen.

Pienso que ese señor [Sergio Goyri] que uso palabras ofensivas contra ella es un ignorante; no tiene por qué discriminar a la gente por el color de la piel o porque es indígena.; ellos creen que porque son de ojos claros o son güeros son mejores personas y se equivocan.

“Los mismos mexicanos discriminamos a nuestra propia raza porque vemos a las personas humildes y los queremos tratar mal; usted no me lo va a creer pero las personas que me dejan mejores propinas y son más generosos son las personas humildes”.

7. Ana Morales Patricio, de 49 años, cajera de una Mayordomía y originaria de San Francisco Yateé

“Estoy muy orgullosa de Yalitza porque yo también soy oaxaqueña. A las mujeres oaxaqueñas nos distingue nos distingue de muchos el color de nuestra piel, como hablamos, como vestimos, pero sobre todo nuestra rica cultura y todos los valores que tenemos”.

“Yo voy a rezar para que ella gane, y para aquellas personas que le llamaron “india”, les digo que solamente lo dicen por envidia y por ignorancia, y en vez de eso deberían dar gracias que ella haya puesto en alto el nombre de México con la película, aunque también pienso que no tienen suficiente educación o no saben cómo salir adelante en la vida porque de sus carreras ya nadie se acuerda y están en el olvido”.

8. Angelina Cristiano Salvador, de 34 años, cajera y originaria de San Pablo Yaganiza

“Yalitza tiene mucha suerte porque todos andamos en la vida buscando oportunidades y a veces no se nos presenta . Yo llegué a Estados Unidos hace 15 años y había trabajado en tiendas y los patrones que tenía antes sí nos trataban mal y nos llamaban “oaxaquitas”; así somos de discriminadores entre nuestra misma gente.

Pero a aquellos que nos discriminan no saben que tenemos valores más importantes como la familia y por eso estamos acá [en Estados Unidos] y no hay mejores trabajadores que los oaxaqueños, y por eso, por Yalitza este domingo vamos a brindar con mezcal, que es algo que nos identifica a los oaxaqueños”.

9. Pedro Cruz Marín, de 48 años, jardinero y originario de San Francisco Cajonos

“No, pos’ Yalitza es una persona aparte porque tuvo suerte de salir en esa película. Ella es de provincia y pos’ tiene que ver mucho con sus ganas de triunfar en la vida; más que nada, creo que el papel que actuó lo hizo natural porque es la forma como se vive en el pueblo, cuidando con mucho amor a los hijos aunque uno sea pobre”.

“Pero fíjese que en México mucha gente sí discrimina a los indígenas, no solamente a ella, porque dicen que venimos del cerro; si usted es de Oaxaca y va a una tienda en la ciudad de México lo ven mal y lo tratan mal”.

“Pero mire, Yalitza creo que ya ganó mucho, aunque no le den el premio; ahorita hay muchas artistas que son famosas y nunca llegaron a donde ella llegó, aunque han participado en muchas películas. ¡Arriba Oaxaca! Y como dicen, para todo mal un mezcal, y para todo bien, también”.

10. Miriam Méndez, de 28 años, administradora de una tienda y originaria de Santa María Temaxcalapa

“Yalitza es una muchacha como nosotros y que haya llegado a donde está ahora es motivo para que los jóvenes luchemos por nuestros sueños y los cumplamos cuando nos lo proponemos; yo la admiro porque es muy guapa y por la belleza de su alma, por su manera de hablar, de pensar y sobre todo porque la están atacando y ha sabido contestar con respeto y con educción está callando a los envidiosos”.

“Mucha gente quisiera estar donde está ella, y no soportan que a su edad ella haya sido nominada al premio Oscar; yo voy a festejar posteando las fotos de ella en internet, porque Yalitza ha demostrado que las oaxaqueñas somos mujeres luchadoras, trabajadoras y honestas”.

Fotos: Jorge Luis Macías