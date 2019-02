Conoce estos 15 hechos históricos de Netflix

En 2016 la compañía de contenidos conquista el mundo

El portal tecnológico CompariTech ha recopilado una interesante lista de datos que han ocurrido desde que nació Netflix. ¡Te compartimos 15 para que las puedas comentar!

1. Netflix fue fundada en el año 1997 y su sitio web fue lanzado en 1998.

2. Inicialmente la compañía recibió $2 millones de dólares de capital de inversión. Tres años más tarde recibió $50 millones.

3. La compañía comenzó ofreciendo servicio de despacho DVD por correo físico en 1999.

4. En el 2000, Netflix comenzó usando una combinación de dataos con herramientas de análisis para recomendar títulos a sus suscriptores.

5. En el año 2005, Netflix ya tenía 4 millones de usuarios.

6. 2007 fue un año importante para la empresa californiana, Netflix lanzó su servicio de contenido por internet.

7. Netflix se asoció con empresas como XBox 360 y Blue-ray para distribución de contenido en 2008.

8. En 2009 Netflix estuvo disponible en PS3 y Smart TVs.

9. En 2010 la empresa trabaja en el desarrollo para el uso en dispositivos Apple, Nintendo, entre otros.

10. Netflix sale de las fronteras estadounidenses y llega a Canadá en 2010.

11. En 2011 Latinoamerica y el Caribe pueden disfrutar de Netflix.

12. En 2012 le toca el turno de Europa, Irlanda y los países nórdicos.

13. Las primeras series originales llegaron, House of Cards, Orange is the New Black y Hemlock Grove llegan al público, además consiguen 31 nominaciones en los Emmy, todo esto en 2013.

14. Netflix ahora en Australia, Nueva Zelanda y Japón en el 2015

15. Todo el mundo, excepto unos pocos países tienen acceso a Netflix.

¿Qué tal?