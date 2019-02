“El Chapo” suma a destacado abogado para liderar batalla por nuevo juicio

Marc Fernich colaboró también en el caso de John A. “Junior” Gotti, acusado de crimen organizado

El equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera integró al abogado Marc Fernich, quien dirigirá la estrategia para solicitar ante la Corte Federal de Brooklyn un nuevo juicio para el líder del Cártel de Sinaloa.

“Me uní al equipo para dirigir la petición del Sr. Guzmán para un nuevo juicio, basado en informes recientes de mala conducta del jurado”, confirmó Fernich a pregunta expresa en un correo electrónico.

El documento 576 con fecha del 25 de febrero de 2019 fue emitido ante la Corte sobre la admisión de Fernich para ser parte de la defensa del mexicano, quien tiene 30 días para presentar una moción de nuevo juicio.

Lo anterior luego de que el juez Brian Cogan extendiera el periodo, a petición del abogado Eduardo Balarezo, tras las revelaciones de uno de los 12 miembros del jurado que encontró culpable de 10 cargos al mexicano cuya sentencia está programada para el 25 de junio.

La información del jurado fue dada a VICE News mediante una entrevista anónima, donde reconoció que al menos cinco de sus compañeros desobedecieron una de las reglas clave en el juicio: no buscar información del caso en internet, medios de comunicación o redes sociales, petición que hizo el juez Cogan antes de cada receso.

“¿Recuerdas que nos dijeron que no podemos mirar a los medios de comunicación durante el juicio? Bueno, pues lo hicimos”, reveló el jurado. Algunas de esas ocasiones incluso revisaron información que podía ser perjudicial para Guzmán Loera, como la compra de menores de edad para drogarlas y tener sexo, un asunto que no fue admitido en el juicio, por lo que las ocho mujeres y cuatro miembros del jurado no podían considerarla al momento de decidir su culpabilidad.

Balarezo envió la petición para que el juez Cogan diera a la defensa de “El Chapo” más tiempo para presentar su solicitud de nuevo juicio.

“El Sr. Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio, basado en las revelaciones del artículo y solicitar una audiencia probatoria para determinar el alcance de la mala conducta“, dice la carta enviada el 22 de febrero. “La defensa ha buscado el consentimiento del Gobierno para la ampliación; sin embargo… no ha respondido”.

Fernich agregó a su lista de clientes a Guzmán Loera, justo detrás de John A. “Junior” Gotti –acusado de crimen organizado– a quien también defendió otro abogado de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, y cuyo caso fue ganado.

El nuevo defensor es graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad Northwestern y está especializado en apelaciones, incluso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, además es profesor de apelación en las escuelas de derecho de Pace y Brooklyn y director de la Asociación de Defensa Criminal del Estado de Nueva York.