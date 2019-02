Gana la visa U por un secuestro sufrido en el Este de Los Ángeles

Este alivio migratorio le perdonó dos deportaciones y el uso de una mica falsa

Más de una década después de haber sido víctima de un secuestro en el Este de Los Ángeles, la inmigrante Olga Laura Hernández Tellez logró obtener la visa U que el gobierno de Estados Unidos otorga a las víctimas de crímenes serios que cooperan con la policía.

Pero no solo se benefició Olga, sino también su hija María José que ahora tiene 19 años.

Olga emigró a Los Ángeles el 9 abril de 2008 cuando su hija tenía 8 años de edad. A los pocos días, el 26 de abril, consiguió empleo en una zapatería de reciente apertura que estaba en el número 4722 del Bulevar Whittier del Este de Los Ángeles.

La mexicana recuerda que la tarde del 6 de mayo de 2008 estaba recibiendo un pedido de medias a un proveedor, cuando entraron dos hombres hispanos profiriendo insultos.

“’¡Esto es un asalto!’ gritó el hombre de más edad, y me enterró un arma en la cintura. ‘¿Dónde está el dinero?’ me exigió”, dice conmovida al recordar el violento episodio.

“Yo pensé que me iban a matar. ‘¡Quítale a la vieja la cadenita y los aretes!’ le ordenó el hombre más grande al asaltante más joven. ‘Yo se las doy’, le dije temiendo que me fueran a arrancar las orejas a jalones”, relata.

Casi muere del susto

De repente, dice que llena de pánico vio que uno de los asaltantes se empezó a quitar el cinto. “Pensé que me iban a violar. Lo que pasó es que entre sus ropas traía unos plásticos con los que a mi y al proveedor nos amarraron”, dice.

Enseguida los metieron a un cuarto. “ Nos tiraron al piso como si fuéramos animales. Yo nomás escuchaba que esculcaban todo. ‘Trae a la vieja para que abra la caja’, le dijo el hombre mayor al más joven. Me levantaron y a punta de pistola me obligaron a abrir la caja registradora”, dice.

Luego la regresaron al cuarto. “Nos encerraron y atrancaron la puerta”.

Olga recuerda que ella y el proveedor, un hombre oriental, asustados lloraban a mares. “Estábamos aterrorizados. Yo no hablaba inglés. No podía comunicarme con él, pero lo veía muy mal. Yo solo rezaba. Sentía que me iba a morir, que los atracadores iban a regresar a darnos un balazo. Pensaba que iba a dejar a mi hija muy pequeña sin su madre”.

No recuerda cuánto tiempo estuvieron encerrados ni cuando dejaron de escuchar a los asaltantes. “Empezamos a oír voces de gente que entraba a la zapatería, y preguntaba ‘¿Quién atiende? ¿Hay alguien acá?’ y hablaban de los zapatos que les gustaban”, dice.

“Empecé a gritar auxilio, ayuda, pero no nos escuchaban. No fue sino hasta que un comerciante vecino entró a la tienda que escuchó nuestros gritos de ayuda, y pudo abrir la puerta y llamó a la policía”, dice.

Narra que cuando los agentes policiacos llegaron, estaba tan asustaba, que no sabía ni decirles cómo de llamaba.

Deportación y reingreso al país

Se asustó tanto que decidió regresar a México. Pero cuando iba de retorno la migra se subió al autobús Greyhound a la altura de San Clemente, le pidió sus documentos y descubrió que su permiso para estar en el país había expirado.

“Me pidieron que me bajara del autobús y junto con otros seis pasajeros que teníamos el mismo problema, nos deportaron, y nos quitaron la visa de turista”, recuerda.

Pero al estar en México se dio cuenta que había cometido un error al regresar, asustada por el asalto sufrido. “Además yo quería una vida mejor para mi hija”, dice.

A su hija la envió de regreso a Estados Unidos con una visa de turista, y ella consiguió una mica falsa y se lanzó a cruzar la frontera a pie por la línea fronteriza en Tijuana.

“Pero me descubrieron y me volvieron a deportar”, sostiene.

Sin embargo, determinada a cruzar para reunirse con su hija, volvió a conseguir otra mica falsa y se dirigió al cruce fronterizo. “Esta vez tuve suerte y pude ingresar a los Estados Unidos en 2011”, afirma.

Obtiene la visa U

En 2014, Olga supo que existía la visa U, que ayuda a personas indocumentadas que son víctimas de delitos graves a obtener una estancia legal en el país y los protege de la deportación.

“Fui a ver a un abogado que sometió mi solicitud por una visa U, pero el tiempo pasaba y pasaba, y yo no veía resultados a pesar de que le había pagado 6,500 dólares. Después me enteré que era abogado, pero no de migración”, indica.

Cuatro años más tarde, en agosto de 2008, desesperada decidió ir a ver al abogado en migración Alex Gálvez.

“Cuando él vio que tenía dos deportaciones, me advirtió que mi caso era muy complicado, pero que tenía a mi favor que la visa U lo perdona todo”, precisa.

Lo primero que el abogado le pidió fue que ella misma fuera a solicitar la certificación policiaca y consiguiera cartas de recomendación. El defensor le tramitó los perdones por las deportaciones previas.

“También me pidió ir a ver a un psicólogo para que certificara el trauma sufrido. Aunque ya habían pasado muchos años del asalto, yo no podía hablar al principio del tema. Durante mucho tiempo, fue algo que no podía apartar de mi mente, las escenas se repetían en mi cabeza como un disco rayado. En la actualidad, todavía sigo yendo a terapia”, explica.

El 12 de febrero pasado, la pesadilla terminó para esta inmigrante cuando recibió su visa U para ella y su hija, lo que le permitirá en tres años solicitar la residencia, y en cinco años la ciudadanía.

“Como no tenía papeles yo siempre pensé que iba a regresar en un ataúd a México, ahora tengo la esperanza de que en tres años voy a poder regresar a visitar a mi familia”, comenta feliz.

Admite que se siente profundamente agradecida. “A pesar de lo que pasó nunca me he apartado de Dios. Mucha gente se aleja de Dios cuando le sucede algo mal. En mi caso fue al contrario, yo me apegué más a él”, dice.

Olga quiere estudiar inglés y un día abrir su propio negocio. Y por increíble que parezca le gustaría establecer una zapatería. De hecho, en la actualidad trabaja en una, ya que su compañero de vida es dueño de un negocio de zapatos en el centro de Los Ángeles.

Pero lo que le más le anima es apoyar a su única hija para que se convierta en médico pediatra. “Ahora está estudiando biología y salud pública con una beca completa en la Universidad de Santa Clara”, dice orgullosa.

Ganó por el secuestro

El abogado en migración Alex Gálvez precisó que Olga ganó la visa U no necesariamente por el asalto a mano armada que sufrió sino porque fue secuestrada. “Ponerle la pistola encima no es tan fuerte para obtener la visa U, pero sí lo es encerrarla y mantenerla atada en un cuarto privada de su libertad, contra su voluntad sin poder moverse. Eso bajo la ley se considera un secuestro”, remarca.

Puntualiza que sí se puede calificar para una visa U cuando se sufre un asalto armado, pero no es tan fuerte.

“Si te roban el carro, eso no califica para la visa U”, aclara.

Y deja en claro: la visa U es para los delitos graves cuando sufre el cuerpo de una persona. Por ejemplo, un baleado, un apuñalado, un secuestro, acoso sexual, intento de homicidio.

Si una víctima de un delito fuerte y grave califica para una visa U también califican sus esposos o esposas, o sus hijos e hijastros, siempre y cuando fueron menores de edad al momento del crimen.

“La petición se puede presentar después de los 21 años, pero el dependiente debió ser menor de esa edad cuando ocurrió la tragedia”, subraya.

También hay víctimas indirectas que se benefician de la visa U. “Por ejemplo, si un hermano o hermana de Olga hubiera estado presente y vio el secuestro, califica también para la visa U, destaca.

Y también los hijos que vivan fuera del país califican para ingresar a Estados Unidos con una visa U.

En el caso de Olga, su caso no avanzaba porque el abogado anterior solo presentó la solicitud de visa U, pero no presentó evidencias como la certificación policiaca.