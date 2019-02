Joven muere a tiros en Gardena; familiares y amigos piden justicia

Las palabras de una madre sin consuelo: "él no andaba en pandillas. Él se dedicaba a la escuela y sus estudios. Él tenía muchos sueños que cumplir y todavía no era tiempo para irse"

Evelyn López, de 18 años, llegó el lunes por la mañana con una veladora y flores en las manos para dejarlas en una acera de la ciudad de Gardena. En ese lugar, yacía un altar a nombre de su amigo y compañero de clases, David Amaro Poblano.

“Yo me enteré de su muerte por medio de las redes sociales la misma noche que falleció”, dijo ­­la joven intentando contener las lagrimas.

Amaro Poblano, de 17 años, fue muerto a tiros el viernes poco antes de las 7 de la noche, en la cuadra 1400 de la calle 146th en Gardena.

Las autoridades reportaron que el joven y su novia acompañaban a la madre de él para visitar a una tía. La madre, Delia Poblano, entró primero a la casa y al poco tiempo el joven la siguió; sin embargo, fue al bajarse del vehículo que se escucharon los disparos.

La señora Delia dijo el lunes por la tarde que no vio nada de lo ocurrido puesto que dentro de la casa, solo escuchó los disparos.

“Lo único que pensé, ‘es mi hijo!’ y si, cuando salí, fue mi sorpresa que si era él…no le dije nada, yo sentí que en ese momento él se me murió”, dijo Delia.

Amaro Poblano fue herido en el pecho y poco después murió en el hospital.

Intentando contener las lágrimas Delia pidió la ayuda del público para encontrar al sospechoso que asesinó a su hijo.

“Él no se merecía esto, él no andaba en pandillas. Él se dedicaba a la escuela y sus estudios. Él tenía muchos sueños que cumplir y todavía no era tiempo para irse”, dijo Delia, en conferencia de prensa afuera de la estación de policía de Gardena.

El jefe de la policía de Gardena, Thomas Kang, dijo que no hay muchas pistas en cuanto a lo sucedido excepto que, el sospechoso o sospechosos iban en un sedan de color claro.

“También tenemos videos de vehículos alejándose de la localidad…, si alguien estaba en el área alrededor de las 6:40 de la tarde del viernes, les pedimos su ayuda”, dijo Kang.

Francisco Saldaña, vecino del área, dijo que él estaba dentro de su casa cuando escuchó los balazos.

“Al rato escuché unas mujeres llorando y le dije a mi esposa que saliéramos a ver qué pasó; miramos el cuerpo del muchacho tirado, pero yo no me acerqué”, dijo Saldaña.

Tiroteo inesperado

Amigos y educadores de las escuelas adonde asistió Amaro Poblano identificaron al joven como gentil, estudioso y caritativo.

Las autoridades de Gardena dijeron que Amaro Poblano no estaba involucrado en pandillas e inclusive, tenía pensado ser policía.

López aseguró que Amaro Poblano era conocido en su escuela como un buen muchacho que bromeaba con sus compañeros y estaba involucrado en deportes y otras actividades.

Mónica Scoseria Fermín dijo que conocía a Amaro Poblano porque su hija Bailee Fermín se sentaba literalmente en el asiento contiguo a él, en la Secundaria Environmental Charter de Lawndale.

“Es una escuela pequeña de unos 500 estudiantes. Todos son muy cercanos y David [Amaro Poblano] era muy querido por muchos”, dijo Fermín.

“Mi prometido quien era el entrenador [de futbol de la escuela] dijo que él era muy calmado y respetuoso”, recalcó. “Su madre es madre soltera. Él la quería mucho y la protegía”.

López dijo que en el área no se escuchan mucho los tiroteos y por eso inicialmente no lo podía creer.

“Es muy calmado por aquí, pero fue impresionante escuchar lo que pasó”, dijo López.

Saldaña dijo que aunque considera el barrio muy tranquilo, él teme por su seguridad.

“Es muy peligroso lo que está pasando porque a cualquiera lo pueden confundir, inclusive a mí que estoy viejo”, dijo Saldaña.

Más latinos mueren por armas de fuego

El caso de Amaro Poblano es uno de muchos que al parecer van en aumento debido al uso desenfrenado de las armas de fuego.

Un reporte reciente indicó que los latinos que viven en California han sido severamente afectados por las armas de fuego.

De 1999 a 2016, más de 16,600 hispanos murieron a causa de armas de fuego en el estado dorado: 12,912 en homicidios, 3,402 en suicidios y 319 en muertes no intencionales indicó un estudio del Centro de Políticas de Violencia.

El estudio titulado “Victimización letal de latinos con armas de fuego en California” reveló que en el 2016, 921 latinos fueron muertos por armas de fuegos en homicidios, suicidios y por motivos no intencionales.

Del total de fallecidos en el 2016, 783 eran hombres y 126 mujeres.

Ese mismo año, el homicidio ocupó la segunda posición entre las principales causas de muerte de hispanos entre 10 y 24 años de edad, en California.

Expertos indican que el grupo de edad más impactado por las armas de fuego en el estado dorado son las personas entre 10 y 24 años de edad. Por esta razón, recomiendan que no se vendan armas de fuego a personas menores de 21 años.

La familia de Amaro Poblano ha creado una página de recaudación de fondos GoFundMe para los gastos funerarios del joven.

Ayuda

Las autoridades de Gardena piden al público que si sabe algo acerca del caso llame al detective Patrick Goodpaster al (310) 217-965, o al detective Mike Nguyen al (310) 217-9638. Las llamadas pueden ser anónimas.